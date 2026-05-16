В ночь на воскресенье, 17 мая, в центральных и восточных районах Латвии временами ожидается дождь, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночью небо в основном будет затянуто облаками, однако местами они рассеются. В центральных и восточных районах временами ожидается дождь. Будет дуть слабый ветер, местами на востоке страны сгустится туман.

Ночью воздух остынет до +8...+12 градусов, более прохладная ночь ожидается в Курземе, где воздух остынет до +4…+7 градусов.

В Риге облачная погода, в начале ночи еще пройдет дождь. Ветер слабый, северо-западный, северный, а минимальная температура воздуха составит около +10 градусов.

В воскресенье, 17 мая, днем небо будет облачным, временами с прояснениями. Пройдут дожди, с полудня местами в восточных районах возможны сильные ливни и грозы. Сохранится слабый ветер.

На территории Латвии ожидаются контрасты температуры - на большей части страны максимальная температура воздуха составит +11…+16 градусов, в крайних восточных районах воздух прогреется до +19…+24 градусов, в то время как местами в прибрежных районах будет всего около +10 градусов.

В столице день будет преимущественно облачным, ожидается кратковременный дождь. Ветер слабый, северо-западный, северный, воздух прогреется до +10…+12 градусов.