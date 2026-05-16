На Центральном рынке появилась первая латвийская клубника. Кстати, цены не так уж зашкаливают, по отношению к другим продуктам.

Из-за прохладной весны ягоды в этом году созревают медленнее, чем в предыдущие, и многие производители ожидают полноценный урожай только на следующей неделе, сообщили опрошенные журналистами фермеры.

Агроном компании Mad Nordic, работающей под брендом «Augusta zemenes» и выращивающей клубнику, Гунтар Дзерве рассказал, что первые ягоды уже начинают появляться, но очень медленно, поэтому сезон стартует позже обычного.

Он отметил, что его коллеги в Талси и Мангали уже собирают первые ягоды. Также первые партии клубники для продажи появились в окрестностях Екабпилса, однако «Augusta zemenes» пока ещё не начала полноценный сбор урожая.

По словам Дзерве, полноценный сбор клубники в теплицах хозяйства начнётся примерно через неделю.

Он пояснил, что сейчас в Латвии собирают клубнику, выращенную в отапливаемых теплицах. Теплицы «Augusta zemenes» не отапливаются, поэтому ягоды там ещё не дозрели.

Говоря о ценах, агроном сообщил, что сейчас латвийская клубника в хозяйствах стоит от 10 до 15 евро за килограмм. После начала сбора урожая в неотапливаемых теплицах цена может снизиться до 8-12 евро за килограмм.

Дзерве подчеркнул, что производители понимают: покупательная способность жителей в этом году ниже, чем раньше, а интерес к дорогой клубнике заметно снизился. На это повлияли выросшие расходы на топливо, электроэнергию и отопление.

Представительница компании Jaunvecumi Лайне Аукмане сообщила, что в хозяйстве уже собирают первый урожай клубники из отапливаемых теплиц. Компания стремилась получить урожай к Дню матери, поэтому ягоды были высажены раньше обычного, и цель удалось выполнить. Однако делать выводы о всём сезоне пока рано, поскольку он только начинается.

Аукмане добавила, что холодные ночи увеличили расходы на отопление, поэтому цена клубники сейчас составляет 15 евро за килограмм, передает ведущий портал Латгалии grani.lv.