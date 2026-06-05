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Три ведра на каждый квадратный метр: на Латвию идут ливни 2 1654

Наша Латвия
Дата публикации: 05.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: дождь

В пятницу вечером и в субботу в Латвии ожидаются дожди, местами гроза принесет сильные ливни, прогнозируют синоптики.

Грозовые ливни возможны по всей стране, но начиная с первой половины дня субботы они ожидаются уже только на востоке. Количество осадков местами может превысить 30 миллиметров, или 30 литров на квадратный метр.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил по всей стране предупреждение желтого уровня о грозе с проливными дождями и местами с градом.

В субботу, начиная с Курземе, осадки прекратятся, облаков станет меньше и выглянет солнце. Будет дуть слабый или умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью в Курземе и утром в центральной части страны понизится до +11...+14 градусов, а на востоке Латвии будет не холоднее +14...+17 градусов. Во второй половине дня температура составит от +15 градусов местами в Видземе и на побережье до +22 градусов в Земгале.

В Риге ночью временами будет идти дождь, возможны проливной дождь и гроза, днем осадки прекратятся и выглянет солнце. Юго-восточный ветер от слабого до умеренного сменится западным, северо-западным. Температура воздуха утром понизится до +14 градусов, под вечер в субботу воздух прогреется до +21 градуса, у моря температура не превысит +17 градусов.

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#Латвия #гроза
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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