Сейм в четверг, 4 июня, в первом чтении поддержал поправки к Закону о кредитных учреждениях. Планируемые изменения расширят права социальных служб на получение от банков и других поставщиков платежных услуг данных о выписках по счетам и остатках средств физических лиц.

Законопроект упростит процесс предоставления социальной помощи и социальных услуг. В настоящее время для получения социальной помощи или определения статуса домохозяйства людям необходимо самостоятельно предоставлять выписки по банковским счетам, что нередко создает дополнительные расходы и практические трудности.

Планируется, что в дальнейшем социальные службы по запросу смогут получать выписки по счетам физических лиц, включающие данные о движении денежных средств за период от трех до двенадцати полных календарных месяцев, а также информацию об остатке средств на счете в начале и в конце этого периода.

Изменения позволят социальным службам получать необходимые данные напрямую от банков и других поставщиков платежных услуг, аналогично тому, как сейчас поступает информация из других государственных учреждений. Это ускорит принятие решений и сделает предоставление поддержки более эффективным.

Поправки связаны с реализуемым Министерством благосостояния проектом цифровой трансформации DigiSoc, цель которого — модернизация администрирования социальных услуг и социальной помощи, а также улучшение обмена данными между вовлеченными учреждениями.

Предполагается, что новый порядок будет вводиться постепенно, с переходным периодом для внедрения технических решений, а сами поправки должны вступить в силу не позднее 1 июля 2027 года.

Для вступления в силу законопроект должен быть одобрен Сеймом в трех чтениях.