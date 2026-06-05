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Социальные службы получат данные о счетах латвийцев. А как же защита личных данных? 0 54

Наша Латвия
Дата публикации: 05.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Женщины у компьютера
ФОТО: Unsplash.com

Сейм в четверг, 4 июня, в первом чтении поддержал поправки к Закону о кредитных учреждениях. Планируемые изменения расширят права социальных служб на получение от банков и других поставщиков платежных услуг данных о выписках по счетам и остатках средств физических лиц.

Законопроект упростит процесс предоставления социальной помощи и социальных услуг. В настоящее время для получения социальной помощи или определения статуса домохозяйства людям необходимо самостоятельно предоставлять выписки по банковским счетам, что нередко создает дополнительные расходы и практические трудности.

Планируется, что в дальнейшем социальные службы по запросу смогут получать выписки по счетам физических лиц, включающие данные о движении денежных средств за период от трех до двенадцати полных календарных месяцев, а также информацию об остатке средств на счете в начале и в конце этого периода.

Изменения позволят социальным службам получать необходимые данные напрямую от банков и других поставщиков платежных услуг, аналогично тому, как сейчас поступает информация из других государственных учреждений. Это ускорит принятие решений и сделает предоставление поддержки более эффективным.

Поправки связаны с реализуемым Министерством благосостояния проектом цифровой трансформации DigiSoc, цель которого — модернизация администрирования социальных услуг и социальной помощи, а также улучшение обмена данными между вовлеченными учреждениями.

Предполагается, что новый порядок будет вводиться постепенно, с переходным периодом для внедрения технических решений, а сами поправки должны вступить в силу не позднее 1 июля 2027 года.

Для вступления в силу законопроект должен быть одобрен Сеймом в трех чтениях.

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#социальная помощь #личные данные
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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