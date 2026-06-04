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Чиновничье счастье: в министерствах Латвии должности одинаковые, а зарплаты различаются в три раза 0 124

Наша Латвия
Дата публикации: 04.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Правительство Латвии
ФОТО: Виталий Вавилкин

Разница в зарплатах на одинаковых должностях в министерствах Латвии достигает трёхкратного размера, сообщает Латвийское телевидение (ЛТВ).

Закон требует публиковать зарплаты работников, принимающих решения, однако из опубликованных данных видно, что количество таких лиц существенно различается. В одних министерствах решения принимают лишь несколько человек, в других — несколько почти две сотни. Например:

  • в Министерстве умного управления и регионального развития (VARAM) только один человек был указан как уполномоченный принимать решения;

  • в Министерстве иностранных дел таких лиц оказалось 191.

Что касается зарплат чиновников высшего руководящего уровня, то в среднем более 7000 евро в Латвии получают руководители администраций, за ними следуют государственные секретари и парламентские секретари. Самая низкая зарплата среди этих категорий зафиксирована у генеральных инспекторов — около 5000 евро.

Интересно, что зарплаты государственных секретарей заметно отличаются:

  • самая высокая — в Министерстве экономики: 8639 евро;

  • самая низкая — в Министерстве культуры: 4654 евро.

Ещё более значительные различия наблюдаются у заместителей государственных секретарей:

  • самая высокая зарплата — в Министерстве финансов: более 8000 евро;

  • самая низкая — в VARAM: почти 3000 евро.

Различаются и зарплаты директоров департаментов:

  • самая высокая средняя зарплата — в Министерстве финансов: немного более 8000 евро;

  • самая низкая — в Министерстве культуры: около 3000 евро.

В письменном комментарии Государственная канцелярия пояснила, что для должностей установлен допустимый диапазон месячной зарплаты, однако каждое ведомство самостоятельно определяет конкретный размер оплаты труда. Поэтому между одинаковыми должностями в разных министерствах существуют значительные различия в заработной плате.

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#финансы #Латвия #зарплаты #культура #министерства #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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