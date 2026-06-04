Несмотря на многолетнюю борьбу, борщевик Сосновского остаётся одной из самых серьёзных экологических проблем Латвии. Государство возложило ответственность за его уничтожение на владельцев земли, однако эксперты признают: полностью остановить распространение растения пока не удаётся.

Борщевик Сосновского уже давно стал привычной частью латвийского пейзажа, хотя его присутствие по-прежнему считается серьёзной угрозой как для природы, так и для человека.

Сегодня основные усилия направлены на ограничение распространения растения и его уничтожение, однако вопрос практического использования огромных объёмов биомассы остаётся нерешённым. Учёные продолжают искать способы применения борщевика, но заметных прорывов пока не произошло.

Фактически использовать растение научились лишь пчёлы, которые собирают с него нектар для мёда, а также отдельные художники и ремесленники, создающие из его стеблей предметы интерьера и декоративные объекты, пишет Latvijas Avīze.

При этом проблема давно вышла за пределы Латвии. Борщевик Сосновского включён в общеевропейский список инвазивных видов, представляющих угрозу для окружающей среды. В перечень Европейского союза входят 114 видов животных и растений, требующих специальных мер контроля.

В Латвии отдельные правила Кабинета министров разработаны только для двух особо проблемных видов — борщевика Сосновского и испанского слизня. Основная ответственность за борьбу с борщевиком возложена на владельцев земельных участков и самоуправления.

Государственное финансирование на эти цели сегодня не выделяется. По данным Министерства земледелия, программы поддержки действовали лишь в 2006 и 2007 годах. После оценки результатов было принято решение отказаться от дальнейшего финансирования. В министерстве объясняют это тем, что постоянные субсидии могут снижать заинтересованность владельцев земель в полном уничтожении растения. Кроме того, речь идёт о расходах в несколько миллионов евро.

Особую сложность создают территории, где борьба с борщевиком затруднена или ограничена. Растение активно распространяется на заброшенных землях, возле водоёмов, в природоохранных зонах и других местах, где нельзя свободно использовать химические средства борьбы.

Для обычных владельцев земли проблема имеет и финансовую сторону. Латвийское законодательство предусматривает административную ответственность за допущение распространения борщевика. Штраф для физического лица может достигать 1500 евро, а для юридического — 3000 евро.

При этом специалисты подчёркивают важную деталь: если на участке обнаружено растение с уже сформировавшимся соцветием, считается, что меры по ограничению распространения были недостаточными.

Однако на практике штрафы применяются сравнительно редко. Согласно данным Государственной службы защиты растений, в 2024 и 2025 годах наказания получили лишь семь частных лиц и четыре компании. В большинстве случаев речь шла о предупреждениях или штрафах до 100 евро.

Пока специалисты не ожидают, что борщевик полностью исчезнет из Латвии в обозримом будущем. Скорее речь идёт о постоянном контроле и сдерживании его распространения, чтобы опасное растение не захватывало всё новые территории.