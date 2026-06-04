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Погода меняется: в Латвии усилится ветер, а часть страны накроют облака 0 320

Наша Латвия
Дата публикации: 04.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Цветы
ФОТО: LETA

После солнечной и жаркой среды в четверг в Латвии станет более облачно и ветрено. При этом температура останется по-летнему высокой и местами достигнет +25 градусов.

В четверг погода в Латвии начнёт постепенно меняться под влиянием циклона. Небо уже не будет таким ясным, как накануне, а во многих районах страны усилится ветер.

Наиболее заметно облачность увеличится в Курземе. В Латгале и Видземе солнце будет появляться чаще, поэтому там сохранится больше солнечных часов. К вечеру на юго-западе Курземе возможны первые дожди.

Несмотря на увеличение облачности, температура воздуха останется высокой для начала июня. Днём воздух прогреется до +20...+25 градусов, а самые тёплые районы вновь окажутся во внутренних частях страны.

Одним из главных погодных факторов станет ветер. Во второй половине дня порывы южного и юго-восточного ветра местами достигнут 10–15 метров в секунду. На открытых участках побережья и в отдельных районах такой ветер будет хорошо ощущаться.

В Риге существенных осадков не ожидается. Столицу ждёт переменная облачность, температура около +23 градусов и заметное усиление ветра во второй половине дня.

Для тех, кто планирует проводить время на улице, важно помнить ещё об одной особенности дня. Даже несмотря на облака, уровень ультрафиолетового излучения останется высоким. Наиболее активно защищать кожу от солнца специалисты рекомендуют с полудня до трёх часов дня.

По прогнозам синоптиков, погодные условия в четверг будет определять восточная периферия циклона, поэтому в ближайшие дни атмосфера станет более динамичной, чем в начале недели.

Однако пока серьёзного похолодания не ожидается, и летнее тепло в Латвии сохранится.

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#Рига #погода #ветер #Латвия #дождь #температура
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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