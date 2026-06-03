Latvijas pasts намерено инвестировать около 1,3 миллиона евро в обновление своего автопарка, закупив 40 новых транспортных средств.

Компания планирует приобрести 28 грузовых микроавтобусов, девять электрических грузовых микроавтобусов и три грузовых фургона.

Для реализации проекта предприятие объявило три открытых конкурса на закупку. Как отметил председатель правления Latvijas pasts Гиртс Рудзитис, компания располагает одной из крупнейших курьерских служб страны — только за прошлый год курьеры предприятия преодолели более 5,5 миллиона километров, обеспечивая доставку отправлений и обслуживание клиентских центров и пакоматов.

По словам руководства компании, обновление автопарка «позволит повысить безопасность сотрудников, улучшить эффективность работы и продолжить переход на более экологичный транспорт». Ранее почтальоны уже начали использовать современные гибридные и электрические автомобили, а в 2025 году курьерский парк был пополнен 21 новым транспортным средством.

Для новых автомобилей установлены повышенные требования к безопасности и комфорту эксплуатации. Транспорт должен быть оснащен парковочными датчиками, системами экстренного торможения, камерами заднего вида и другими современными системами помощи водителю.

Ожидается, что новые автомобили поступят в распоряжение предприятия к концу 2026 года.