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Латвийская почта планирует приобрести 40 новых автомобилей за 1,3 млн евро 1 145

Наша Латвия
Дата публикации: 03.06.2026
LETA
Изображение к статье: Здание "Латвийской почты"

Latvijas pasts намерено инвестировать около 1,3 миллиона евро в обновление своего автопарка, закупив 40 новых транспортных средств.

Компания планирует приобрести 28 грузовых микроавтобусов, девять электрических грузовых микроавтобусов и три грузовых фургона.

Для реализации проекта предприятие объявило три открытых конкурса на закупку. Как отметил председатель правления Latvijas pasts Гиртс Рудзитис, компания располагает одной из крупнейших курьерских служб страны — только за прошлый год курьеры предприятия преодолели более 5,5 миллиона километров, обеспечивая доставку отправлений и обслуживание клиентских центров и пакоматов.

По словам руководства компании, обновление автопарка «позволит повысить безопасность сотрудников, улучшить эффективность работы и продолжить переход на более экологичный транспорт». Ранее почтальоны уже начали использовать современные гибридные и электрические автомобили, а в 2025 году курьерский парк был пополнен 21 новым транспортным средством.

Для новых автомобилей установлены повышенные требования к безопасности и комфорту эксплуатации. Транспорт должен быть оснащен парковочными датчиками, системами экстренного торможения, камерами заднего вида и другими современными системами помощи водителю.

Ожидается, что новые автомобили поступят в распоряжение предприятия к концу 2026 года.

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#Латвия #транспорт #экология #бизнес #безопасность #автомобили #Latvijas pasts #электромобили
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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