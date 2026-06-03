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Почем ягоды на рынке? - Цены уже удивляют 1 402

Наша Латвия
Дата публикации: 03.06.2026
kasjauns.lv
Изображение к статье: Лотки с клубникой
ФОТО: pixabay

Лето наконец пришло в Ригу, и лучше всего это можно почувствовать не по календарю, а отправившись на Рижский Центральный рынок, где изобилие красок и дурманящий аромат свежих ягод манят покупателей, пишет Otkrito.lv.

Сейчас безусловной королевой рынка является клубника. Поскольку сезон местной продукции только набирает обороты, ягоды с латвийских полей стоят дорого - от 8 до 12 евро за килограмм. Однако на прилавках с импортной продукцией царит совсем иная картина. Цена греческой клубники местами снизилась до 2 евро за килограмм, а более крупные и тщательно отобранные ягоды - до 3 евро. Тем, кто ищет «золотую середину», торговцы предлагают польскую клубнику, а также очень привлекательный внешне сорт «Азия», цена которого составляет около 5,50 евро за килограмм.

На соседних прилавках покупателей соблазняет тёмно-синяя и очень крупная голубика. Цены на ягоды, выращенные в Испании и Марокко, вполне доступны и колеблются от 5 до 5,90 евро за килограмм. Любителям сладкой черешни выбор предлагается действительно широкий. Самую дешёвую испанскую черешню можно купить даже по 2 евро за килограмм. Тем, кто хочет попробовать черешню, созревшую под солнцем Греции и отличающуюся особой хрустящей мякотью, следует рассчитывать примерно на 5,80 евро за килограмм.

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#Испания #Греция #цены #рынок #Марокко #клубника #сезон #ягоды
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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