С 4 по 6 июня Мадона отметит 100-летие со дня получения статуса города. В программе — концерты, спортивные соревнования, ярмарки, фестиваль уличной еды и выступления известных латвийских музыкантов.

Мадона готовится к одному из самых масштабных праздников последних лет. В ближайшие дни город отметит своё столетие насыщенной программой для жителей и гостей.

Юбилейные мероприятия будут проходить с 4 по 6 июня и охватят практически весь центр города. Организаторы подготовили десятки событий — от концертов и театральных представлений до спортивных соревнований, выставок, ярмарок и гастрономических мероприятий.

Праздник начнётся в четверг с выставок под открытым небом, виртуального квеста и товарищеского футбольного матча. Вечером на городской эстраде состоится концерт детских и молодёжных песенно-танцевальных коллективов «Мои истоки».

В пятницу программа продолжится баскетбольными матчами, презентацией книги и концертами. Главным событием вечера станет праздничное шоу на площади Сайета под названием «Тебе сегодня — 100, Мадона!». После концерта гостей ждёт Залюмбалле с духовым оркестром Мадоны.

Наиболее насыщенной обещает стать суббота. С самого утра в городе откроются ярмарка ремесленников и домашних производителей, площадки для выступлений творческих коллективов, мастер-классы для детей и спортивные соревнования.

В течение выходных на площади Сайета будет работать фестиваль уличной еды, который станет одной из центральных точек притяжения для гостей праздника.

Кульминацией юбилея станет большой вечерний концерт на главной сцене города. Перед зрителями выступят Интар Бусулис и «Abonementa orķestris», группа «Pienvedēja piedzīvojumi», Озолс, YŪT и DJ DOT. Концертная программа продлится до двух часов ночи.

Для тех, кто планирует поездку в Мадону, важно учитывать, что в праздничные дни в центре города будут действовать ограничения движения транспорта. На отдельных улицах проезд будет временно закрыт.

Юбилей связан с важной датой в истории города. Хотя развитие Мадоны как административного центра началось раньше, официальный статус города она получила 7 июня 1926 года решением Сейма.

За прошедшие сто лет небольшой населённый пункт превратился в один из главных центров Видземе, а нынешний праздник станет крупнейшим событием юбилейного года.