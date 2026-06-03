Жителей одного из домов в Вецмилгрависе среди ночи разбудил шум тяжёлой техники. После устранения аварии на водопроводе люди обнаружили ещё одну проблему — серьёзно повреждённое дорожное покрытие возле дома.

Ночная авария на инженерных сетях в Вецмилгрависе обернулась не только шумными работами под окнами жилых домов, но и повреждённым тротуаром.

Жители дома на улице Эммас рассказывают, что среди ночи их разбудила ассенизационная машина предприятия «Rīgas ūdens», которая работала возле дома до позднего времени. Однако больше всего людей удивило то, что они увидели утром.

«Проснулась и увидела, что асфальта больше нет», — рассказала передаче Degpunktā (TV3) местная жительница Марика.

По словам соседей, тяжёлая техника серьёзно повредила покрытие, которое служило десятилетиями. «Машина была очень большая. Наверное, очень тяжёлая. И всё разрушила. Асфальт простоял 40 лет», - добавил житель дома Владислав.

В «Rīgas ūdens» поясняют, что работы проводились из-за аварийной ситуации. Если бы проблему не устранили оперативно, последствия могли оказаться гораздо серьёзнее — сточные воды могли попасть не только в подвалы, но и на территорию двора.

«Работы продолжались до двух часов ночи. Мы устранили проблему. Если бы мы этого не сделали, некоторые жители, возможно, лучше бы выспались, но большинство столкнулось бы, как бы это помягче сказать, с вонючей неприятностью. Причём эта вонючая неприятность могла оказаться не только в подвалах, но и во дворе. Это была чрезвычайная ситуация, и мы действовали. К сожалению, трубы часто не советуются с нами, когда именно им ломаться», - указал представитель «Rīgas ūdens» Сандрис Ванзович.

Представители предприятия признают, что дорожное покрытие пострадало во время работ, однако утверждают, что другого способа добраться до места аварии не было. В компании также отмечают, что асфальт на этом участке давно нуждался в обновлении, поэтому после ремонта территория должна выглядеть лучше, чем прежде.

Когда именно начнутся восстановительные работы, пока не сообщается. Однако предприятие обещает полностью привести повреждённый участок в порядок.