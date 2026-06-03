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Даже витамины могут быть токсичными: о чем важно помнить при приеме БАДов 0 24

Люблю!
Дата публикации: 03.06.2026
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Изображение к статье: Даже витамины могут быть токсичными: о чем важно помнить при приеме БАДов

Многие спокойно покупают всевозможные витаминные комплексы, не посоветовавшись в врачом. Кажется, что такие добавки вполне безобидны: их продают не только в аптеках без рецепта, но даже на маркетплейсах. А надпись на баночке «БАД не является лекарственным средством» у кого-то и вовсе усыпляет бдительность, пишет «Доктор Питер».

«Люди думают, что, поскольку витамины натуральные и их можно купить без рецепта, они не причинят вреда, но это не совсем так», — рассказывает на своем канале американский невролог Бэйбинг Чен.

По словам врача, некоторые витамины, если не соблюдать дозировки, становятся действительно токсичными. Среди них жирорастворимые витамины A, D, E и К, которые накапливаются в организме.

Например, витамин D может стать причиной гиперкальциемии — смертельно опасного состояния, при котором в крови накапливается кальций. Передозировка витамином А проявляется сухостью и шелушением кожи, сильным зудом, сыпью, выпадением волос, мигренью, головокружением и даже болью в суставах. А в тяжелых случаях может дойти до паралича.

Избыток витамина Е приводит к головным болям, сбою в работе ЖКТ и кожным проблемам. Кроме того, кости становятся хрупкими, а из-за влияния на тромбоциты появляется опасность кровотечений.

И наоборот, передозировка витамином К усиливает свертываемость крови, что может привести к тромбозу и даже к инсультам. А из-за чрезмерной нагрузки на печень есть риск развития токсического гепатита.

Однако даже водорастворимые витамины, которые должны выводиться с мочой, не всегда безвредны. И здесь невролог Чен особенно выделяет витамин B6, он же пиридоксин.

Этот витамин необходим, чтобы усваивать и сохранять энергию, которую организм получает из белков и углеводов. Кроме того, пиридоксин помогает вырабатывать гемоглобин, отвечающий за доставку кислорода. Однако в больших дозах этот витамин может быть очень опасен.

«Как невролог, я нередко сталкивался с этим явлением, когда при высоких концентрациях витамин B6 становится токсичным. Он нарушает нормальную передачу нейронных сигналов, может чрезмерно стимулировать и повреждать сенсорные нейроны, что затем приводит к дегенерации этих нервных волокон», — объясняет врач.

В дальнейшем это может спровоцировать периферическую нейропатию — патологию, при которой нарушается проводимость периферических нервов.

«У пациентов развивается онемение, покалывание, жжение, боль и проблемы с равновесием, поскольку мозг получает искаженную или неполную сенсорную информацию», — рассказывает невролог Чен.

По словам эксперта, от одной большой дозы витамина особого вреда, скорее всего, не будет. Риск появляется, если принимать витамин B6 бесконтрольно.

«У меня был молодой пациент, который каждый день принимал поливитамины, энергетические напитки, антистрессовую добавку и снотворное. Ни одна из этих добавок не казалась экстремальной, но все они содержали витамин B6. Пациент об этом не знал, и в итоге у него развилась нейропатия», — говорит врач.

По словам невролога, обычно после прекращения приема добавок симптомы нейропатии проходят. Однако в некоторых случаях, когда люди принимали большие дозы витамина B6 в течение нескольких месяцев, эффект был уже необратимым.

Поэтому лучше всего получать витамин B6 из своего рациона. Щедрые источники пиридоксина: свинина, мясо птицы, арахис, соя, овес и бананы.

Эксперты напоминают, что даже витамины и биологически активные добавки требуют разумного подхода. Особенно осторожными следует быть людям, которые принимают препараты для разжижения крови, а также пациентам с заболеваниями сердца и почек. Перед началом приема любых витаминных комплексов врачи рекомендуют оценить реальную потребность организма и при необходимости проконсультироваться со специалистом, чтобы избежать опасных последствий передозировки.

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Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
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