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С детского захоронения в Кекаве украли бронзовую фигуру: семья вложила в мемориал более 10 000 евро 0 366

ЧП и криминал
Дата публикации: 03.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Украденная статуэтка
ФОТО: скриншот видео TV3

На старом кладбище в Кекаве неизвестные украли бронзовую фигуру, установленную на могиле брата и сестры. Для семьи это не только материальный ущерб, но и тяжёлый эмоциональный удар.

Семья из Кекавы столкнулась с болезненной утратой во второй раз. С места захоронения дочери Илги и сына Ричарда исчезла бронзовая скульптура, которая символизировала брата и сестру, сообщает передача Bez Tabu (TV3).

Мемориал был установлен всего два года назад во время реконструкции семейного захоронения. По словам родственников, благоустройство могилы обошлось более чем в 10 тысяч евро.

После обнаружения кражи Сандра связалась с мастером, изготовившим скульптуру. Он готов создать новую фигуру, однако это означает дополнительные расходы для семьи.

Проблема краж на кладбищах остаётся актуальной по всей Латвии. В Латвийской ассоциации похоронных служб отмечают, что злоумышленников часто привлекают бронзовые и другие ценные элементы памятников и надгробий.

Специалисты напоминают, что места захоронений и расположенные на них объекты можно застраховать. Однако в Латвии такой возможностью пока пользуются сравнительно редко.

По данным Государственной полиции, с начала года зарегистрирована 21 кража на кладбищах. Помимо металлических элементов, злоумышленники похищают гранитные и мраморные ограды, декоративные детали, а также повреждают кресты и памятники.

В полиции отмечают, что шансы раскрыть такие преступления зависят от ряда обстоятельств: времени совершения кражи, наличия камер видеонаблюдения, свидетелей и информации о лицах, которые могут быть причастны к подобным преступлениям.

Кражи на кладбищах наносят ущерб не только имуществу. Для родственников это часто становится тяжёлым эмоциональным потрясением, поскольку объектом преступления оказываются места памяти о близких людях.

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#Латвия #преступность #кража #утрата #реконструкция #кладбище
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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