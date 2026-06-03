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Почта Латвии вложит 1,3 млн евро в обновление автопарка 0 66

Бизнес
Дата публикации: 03.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пакомат Почты Латвии
ФОТО: LETA

Государственное предприятие «Latvijas Pasts» планирует потратить около 1,3 млн евро на обновление автопарка. Компания намерена приобрести десятки новых микроавтобусов, включая электрические модели.

«Latvijas Pasts» объявило о планах существенно обновить транспортный парк курьерской службы.

Компания намерена приобрести 40 новых транспортных средств общей стоимостью около 1,3 миллиона евро. Для этого уже объявлены три открытых конкурса.

В закупку входят 28 грузовых микроавтобусов, девять электрических грузовых микроавтобусов и три грузовых фургона с жёстким кузовом и подъёмным лифтом.

По словам председателя правления компании Гирта Рудзитиса, необходимость обновления связана с большими объёмами перевозок. Только за прошлый год курьеры предприятия проехали более 5,5 миллиона километров, доставляя посылки, обслуживая клиентские центры и сеть почтоматов по всей стране.

Для жителей Латвии это означает дальнейшее обновление инфраструктуры доставки, которая всё активнее переходит на более современные и экологичные транспортные решения.

В компании отмечают, что новые автомобили получат дополнительное оборудование для повышения безопасности. Среди обязательных требований предусмотрены камеры заднего вида, парковочные датчики и системы экстренного торможения.

Особый акцент сделан на электрическом транспорте. Почтальоны уже используют гибридные и электрические автомобили, а нынешняя закупка станет продолжением начатой модернизации. В 2025 году предприятие приобрело 21 новое транспортное средство.

Согласно данным Электронной системы закупок, на приобретение грузовых микроавтобусов предусмотрено финансирование в размере 840 тысяч евро без НДС. На электрические микроавтобусы выделено ещё 360 тысяч евро, а на три грузовых фургона — 120 тысяч евро.

Подать заявки на участие в конкурсах поставщики смогут до 29 июня. Ожидается, что новые автомобили поступят в распоряжение компании к концу 2026 года.

Несмотря на снижение оборота в прошлом году, финансовые результаты предприятия улучшились. После убытков годом ранее «Latvijas Pasts» завершило прошлый год с прибылью почти в три миллиона евро.

Компания остаётся крупнейшим государственным оператором почтовых услуг в стране и обеспечивает доставку корреспонденции, посылок и интернет-заказов по всей территории Латвии.

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#финансы #транспорт #логистика #безопасность #конкурс #Latvijas pasts
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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