Латвия и Украина подписали несколько меморандумов о взаимопонимании, которые предусматривают развитие инвестиционных проектов в производстве беспилотных систем, передаче технологий и создании в Латвии современной инфраструктуры для тестирования технологий двойного назначения, сообщили в Латвийском агентстве инвестиций и развития (ЛАИР).

По словам министра экономики Виктора Валайниса, соглашение является подтверждением того, что недавняя торговая миссия латвийских предпринимателей в Украину дала конкретные и практические результаты. Министр отмечает, что в настоящее время речь идет не об одном проекте, а о нескольких взаимосвязанных направлениях развития - инвестициях в производство, передаче технологий, исследованиях, инфраструктуре для тестирования и международном сотрудничестве.

Валайнис отмечает, что сотрудничество с украинскими компаниями, которые за последние годы накопили опыт в разработке беспилотных систем и технологий двойного назначения, дает Латвии возможность не только привлекать инвестиции, но и перенимать знания, развивать местные компетенции и создавать новые экспортоспособные продукты.

Эти проекты создают основу для создания в Латвии новой среды для развития беспилотных систем и технологий двойного назначения. Это означает новые рабочие места, инвестиции, экспортные возможности и передачу знаний, что важно для роста экономики и долгосрочной конкурентоспособности Латвии, отмечает Валайнис.

Подписанные соглашения охватывают сотрудничество в различных проектах по инвестициям и развитию технологий в Латвии, предусматривая разработку, производство и интеграцию беспилотных систем и их компонентов, передачу технологий и расширение производственных мощностей, а также создание современной инфраструктуры для демонстрации, тестирования и инноваций, добавляет министр. В целом меморандумы создают основу для создания в Латвии новой среды для разработки, тестирования и производства беспилотных систем и технологий двойного назначения, способствуя привлечению инвестиций, развитию инноваций и производству с высокой добавленной стоимостью.

Директор ЛАИР Иева Ягере отмечает, что внешнеэкономическое представительство ЛАИР в Украине продолжает активно работать в условиях войны и несколько проектов, начало которым было положено в работе ЛАИР с украинскими партнерами в мирное время, в настоящее время вышли на следующий этап развития.

В подписании меморандумов также принял участие министр обороны Райвис Мелнис.

Мелнис подчеркивает, что для него важна передача проверенных в Украине оборонных технологий и инноваций для развития местной промышленности, а также обучение на опыте украинских компаний в условиях войны для тесного сотрудничества с вооруженными силами. По мнению Мелниса, важно укреплять связи между промышленной и инновационной экосистемами Латвии и Украины, совместно укреплять цепочки поставок, а также способствовать конкурентоспособности и интеграции на европейском рынке.

В ЛАИР отмечают, что один из меморандумов предусматривает создание "Baltic Forces Hub" - среды для демонстрации, тестирования и инноваций в области технологий двойного назначения. Цель проекта - создать инфраструктуру, которая позволит в реальных условиях тестировать беспилотные системы, автономные технологии и другие инновационные решения, одновременно способствуя сотрудничеству между предприятиями, исследовательскими организациями, академической средой и международными партнерами. Проект укрепит сотрудничество между инновационными центрами Латвии, Украины и других стран-партнеров, обеспечит среду для разработки, демонстрации и совершенствования новых технологий.

"Baltic Forces Hub" важен и для РТУ, который в настоящее время разрабатывает несколько решений в области технологий двойного назначения. В отличие от военных полигонов, использование которых ограничено и ориентировано на нужды оборонной отрасли, новая среда для тестирования предоставит возможности для исследований, разработки прототипов и валидации технологий. Она даст возможность студентам, исследователям и предприятиям тестировать свои разработки в реальных условиях и одновременно наладить обмен знаниями с украинскими инженерами и разработчиками технологий, которые накопили опыт и компетенции в области беспилотных технологий и технологий двойного назначения, отмечают в ЛАИР.

Кроме того, в ЛАИР сообщают, что отдельный меморандум предусматривает развитие инвестиционного проекта по разработке и производству беспилотных систем в Латвии в сотрудничестве с украинской компанией "Global Dynamics". Разработанные компанией системы уже производятся в Украине и Великобритании, а реализация проекта в Латвии обеспечит расширение производственных мощностей, передачу технологий и развитие новых компетенций в местной промышленности.