Торжественно открытый – с руководством города и с оркестром – пересадочный пункт в столичном микрорайоне Кенгарагс оказался с существенными изъянами.

Дело в том, что проектировщики проложили пешеходные переходы так, что их блокируют трамваи, стоящие в ожидании пассажиров. Местным пенсионерам приходится обходить вагоны по рельсам и булыжникам. Ну а инвалидным коляскам здесь вообще не проехать.

В свою очередь пешеходная дорожка, ведущая с остановки, неожиданно обрывается – перед рельсами. Что неудобно и даже опасно. Об этом сообщил рижанин Карлис Круминьш.

На недовольство жителей города отреагировало муниципальное предприятие Rīgas satiksme:

«Пункт мобильности является новым объектом, и сегодня только второй день после его открытия. К новым условиям адаптируемся как мы, так и жители. Мы находимся на месте, чтобы оценить, как организовано движение на этой территории, и одновременно рассматриваем возможности дальнейшего улучшения ситуации, чтобы сделать её максимально удобной и комфортной для всех».

Отметим, что проектирование и строительство пункта пересадки и продление рельсов заняли несколько лет. А затраты составили 28,4 млн евро. Казалось за это время и за эти деньги рижане могли бы ожидать «максимально удобной и комфортной для всех ситуации». Но Rīgas satiksme это сделать не смогло. Теперь пытаются затыкать дыры.