Совет да любовь: за отказ в браке суд Франции выплатил паре иностранцев по 500 евро в день 0 63

ЧП и криминал
Дата публикации: 02.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Разница в возрасте и происхождении - не повод для подозрений.

Свадьбу посчитали фиктивным предлогом получить ВНЖ.

15 500€ компенсации должна выплатить мэрия за отказ поженить пару, заподозренную в фиктивном браке.

Мэр города Шесси, в департаменте Сена-Марна, отказывался регистрировать брак 50-летней гражданки Финляндии и 40-летнего алжирца, подлежащего депортации. Он заподозрил пару в намерении пожениться, чтобы урегулировать статус жениха.

В ходе судебного разбирательства муниципалитет столкнулся с финансовыми требованиями со стороны пары: они требуют от города значительную сумму в 15 500 евро, по 500€ за каждый день, что мэр отказывался публиковать объявление о предстоящей свадьбе.

Суд счел это требование правомерным, не найдя причин, по которым бы мэр имел право отказать паре в регистрации брака. Финансовое бремя росло и мэрии не оставалось ничего, кроме как уступить и зарегистрировать брак.

Но потом эта сага приняла неожиданный оборот: сразу после регистрации брака молодожёны расстались. Финская невеста съехала с квартиры, которую пара снимала в Подпарижье, покинула Францию и вернулась на родину. Что касается мужа-алжирца, то он по-прежнему недоступен по официальному адресу регистрации брака.

Почти мгновенное расставание, по мнению мэрии, окончательно подтверждает подозрения о полной неискренности этого союза. Судье предстоит решить, должна ли мэрия все-таки выплатить компенсацию в 15 500€, несмотря на явные признаки фиктивного брака.

Как всегда интересно узнать, что думают о той или иной ситуации французы. А мнения… разделились! Одни полностью поддерживают мэра, мотивируя это тем, что алжирец подлежал депортации. Другие делают упор на то, что мэр нарушил закон. Мол, Закон, плохой он или хороший, обсуждению не подлежит.

Вот довольно типичный комментарий в соцсетях на эту тему: «Вопрос не в том, нормально ли для человека, подлежащего депортации, вступать в брак в данном случае. Мы имеем право считать это абсурдным, но давайте не будем забывать, что мэр, прежде всего, является главным должностным лицом своего муниципалитета. Он несет ответственность за соблюдение закона, и ничего, кроме закона, в пределах этого муниципалитета. Уклонение от этой обязанности под предлогом личных убеждений неприемлемо, потому что это не разрешено именно законом».

Видео