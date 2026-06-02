Великобритания планирует ввести более строгие наказания, в том числе возможное тюремное заключение, для судовладельцев и операторов, которые по неосторожности повреждают подводные интернет-кабели: эти меры направлены на защиту критически важной инфраструктуры от возможных диверсий со стороны России и других государств.

Об этом говорится в заявлении министра телекоммуникаций Лиз Ллойд.

Подводные кабели обеспечивают более 99% международного интернет-трафика и поддерживают ежедневные финансовые операции в Великобритании на сумму более 1,4 трлн фунтов стерлингов, а также телекоммуникационные услуги.

Ллойд ссылается на рост угроз безопасности. В частности, в прошлом месяце Лондон заявил о раскрытии российской подводной активности вблизи критической инфраструктуры, которую считают потенциальной частью более широкой скрытой операции.

По словам министра, действующее законодательство, которому более 140 лет, будет обновлено для устранения правовых пробелов. Она уверена, что это позволит эффективнее реагировать на инциденты и усилить сдерживание.

«По мере роста враждебной активности со стороны России и других стран защита этих кабелей становится важнее, чем когда-либо, для нашей экономики, безопасности и повседневной жизни», – заявила она.

Ллойд отметила, что за саботаж со стороны враждебного государства уже предусмотрено наказание в виде пожизненного заключения для причастных лиц, но новые законы будут охватывать использование посредников государственными субъектами и непреднамеренное повреждение.

Правительство также будет сотрудничать с операторами и владельцами кабелей, чтобы уменьшить случайные повреждения, вызванные рыболовной деятельностью или судами, буксирующими якоря, что составляет почти все случаи выхода кабелей из строя, сказала она.

Ллойд отметила, что правительство проводит консультации с представителями отрасли по поводу создания ремонтного судна под британским флагом для повышения устойчивости, добавив, что решение будет принято позднее в этом году.