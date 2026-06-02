Решение Владимира Зеленского присвоить элитному подразделению ВСУ почетное наименование «имени Героев УПА» вызвало новую волну критики в Польше. Бывший посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий в знак протеста вернул украинскую государственную награду, а польские политики и общественные деятели заговорили об ухудшении отношений между двумя странами.

Так он отреагировал на решение Владимира Зеленского присвоить элитному подразделению ВСУ почетное наименование «имени Героев УПА», а также перезахоронении в Киеве останков главы ОУН Андрея Мельника.

Об этом сообщает польская радиостанция RMF24.

Цихоцкий был послом Польши на Украине в 2019—2023 годах и дважды награжден тамошними властями. В июне 2022-го он получил орден «За заслуги» II степени от Зеленского, а в декабре того же года — Крест боевых заслуг от тогдашнего главкома ВСУ Валерия Залужного.

«В заявлении, отправленном в СМИ, Цихоцкий сообщил, что в связи с решениями президента Украины „в честь УПА и соратника немецких нацистов“ он вернул ему награду. В то же время он подчеркнул, что каждый украинец, борющийся против российского захватчика, исторических лжи и коррупции, может рассчитывать на его поддержку», — передает радио.

Ранее, в Люблине сняли флаг Украины со здания ратуши после решения Зеленского присвоить подразделению спецназа «Север» почетное наименование «в честь Героев УПА». Об этом сообщало польское издание WP Wiadomości.

26 мая Владимир Зеленский подписал указ о присвоении почетного наименования «имени Героев УПА" Отдельному центру спецопераций «Север». В ответ президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что рассматривает возможность лишения Зеленского ордена Белого орла — высшей госнаграды республики. МИД Украины, в свою очередь, пояснил, что Киев не намеревался оскорблять польский народ — «для Украины УПА символизирует лишь сопротивление имперской политике Москвы».

Глава киевского режима Владимир Зеленский должен признать ошибку, чтобы не лишиться польского ордена Белого орла. Об этом заявил в эфире RMF FM глава Бюро нацбезопасности страны Бартош Гродецкий.

Владимир Зеленский не учел историческую чувствительность Польши. Об этом заявил журналистам на пресс-конференции глава МИД Польши Радослав Сикорский.

УПА, или Украинская повстанческая армия, — это формирование, деятельность которого во время Второй мировой войны вызвала огромные споры в Польше из-за его ответственности за преступления против польского населения, особенно в Волыни и Восточной Галиции.

Напомним, ярый сторонник украинского президента экс-президент Польши Лех Валенса отказал в поддержке Зеленскому и снял с груди украинский флаг. Об этом он заявил в соцсети Facebook.

Решение Зеленского наградить УПА вызвало резкую реакцию польских властей. Премьер-министр Дональд Туск назвал это «тревожным с точки зрения наших отношений и нарушающим нашу историческую чувствительность».

Президент Кароль Навроцкий, в свою очередь, заявил, что Украина, прославляя УПА, морально не готова к участию в европейском сообществе. Президент также предложил лишить Зеленского ордена Белого Орла, который он получил в 2022 году. Заседание, на котором будет поднят вопрос о лишении Зеленского ордена, пройдет 8 июня.

Навроцкий заявил, что воспринял решение Зеленского «с большой печалью», потому что «так не строят отношения между народами». По словам президента Польши, прославление УПА «дало российской пропаганде много поводов и возможностей для дезинформации».

Спор вокруг исторического наследия УПА вновь обострил польско-украинские разногласия. Несмотря на стратегическое партнерство и поддержку Киева со стороны Варшавы, вопросы исторической памяти продолжают оставаться одной из самых чувствительных тем в отношениях двух государств и способны вызывать серьезный общественный и политический резонанс.