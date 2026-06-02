Спор вокруг советских мемориалов продолжается: Россия направила Литве новый протест

Дата публикации: 02.06.2026
Россия заявила официальный протест Литве в связи с планами перезахоронения останков советских солдат в городе Вевис. В Москве считают такие действия неприемлемыми, тогда как Вильнюс проводит их в рамках закона о десоветизации.

Очередной спор между Россией и Литвой разгорелся вокруг советских воинских захоронений времен Второй мировой войны.

В понедельник в Министерство иностранных дел России была вызвана временная поверенная в делах посольства Литвы Йоланта Тубайте. Ей был заявлен протест в связи с планируемым переносом останков советских военнослужащих из мемориального комплекса в городе Вевис.

В Москве считают подобные действия недопустимыми и расценивают их как посягательство на память о погибших в войне.

Это уже второй подобный случай за последние недели. В конце апреля литовского дипломата также вызывали в российский МИД после решения о перезахоронении останков советских солдат в Шяуляе.

Конфликт связан с реализуемым в Литве законом о десоветизации, который вступил в силу в 2023 году. Документ предусматривает демонтаж ряда советских памятников и мемориальных объектов, связанных с периодом советской власти.

При этом власти подчёркивают, что речь не идёт об уничтожении захоронений. В случаях, когда на территории мемориалов находятся останки военнослужащих, они переносятся на другие военные кладбища.

Литва, Латвия и Эстония в последние годы активно пересматривают отношение к советскому наследию. Многие памятники, которые в Москве рассматриваются как символы победы над нацизмом, в странах Балтии воспринимаются как напоминание о последующей советской оккупации.

Именно поэтому вопросы, связанные с советскими мемориалами, регулярно становятся поводом для дипломатических конфликтов между Россией и балтийскими государствами.

Для Литвы программа десоветизации является частью государственной политики по переосмыслению исторического наследия XX века. Россия же традиционно выступает против демонтажа или переноса советских памятников и воинских мемориалов за рубежом.

Судя по реакции Москвы, вопрос захоронений советских солдат остаётся одной из чувствительных тем в отношениях между двумя странами.

Поскольку процесс десоветизации в Литве продолжается, подобные дипломатические споры могут возникать и в дальнейшем.

#история #Литва #дипломатия #десоветизация #Россия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
