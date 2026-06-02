Как правильно хранить клубнику: секреты опытных хозяйок

Дата публикации: 02.06.2026
Клубника — это нежная ягода, и каждый дачник знает, как сложно сохранить её в целости при транспортировке.

 

Существует один хитрый способ, который позволяет сохранить ягоды немного дольше без использования уксусного раствора. Однако стоит учесть несколько нюансов.

Какая клубника хранится дольше

Многие садоводы предпочитают собирать ягоды утром.

Это имеет свои плюсы и минусы. Если роса уже сошла, клубника будет храниться дольше, но при этом она может быть менее сладкой.

Собирая ягоды вечером, они успевают полностью дозреть и будут сухими, но из-за переспевших плодов срок хранения может сократиться.

В чем секрет?

Секрет заключается в том, что для длительного хранения клубнику следует укладывать не в ведро или корзину, а сразу в герметичный контейнер.

На дно емкости рекомендуется положить бумажное полотенце или салфетки, а затем аккуратно выкладывать ягоды в один слой. Лучше, если останутся хвостики.

Каждый слой ягод следует отделять друг от друга салфетками, и не рекомендуется укладывать их более чем в два уровня.

Ягоды не должны лежать слишком плотно друг к другу.

После этого контейнеры помещают в холодильник.

Благодаря впитыванию излишков влаги салфетками, ягоды сохранятся на несколько дней дольше, чем в обычном ведре.

Однако ни один способ не продлит срок хранения свежей клубники более чем на 3-4 дня.

