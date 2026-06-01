Лишь 5-10% дачников, выращивающих озимый чеснок, могут похвастаться луковицами весом 100 г.

Чеснок, достигающий такого веса, считается крупным. Дополнительной гордостью являются ровные и ароматные зубчики, которые идеально подходят для салатов и других блюд.

Каждый огородник может добиться такого урожая, следуя определённым правилам.

Секрет заключается в ряде действий, которые необходимо предпринять, когда листья чеснока уже возвышаются над землёй.

Дачники отгребают лишнюю землю от головок чеснока, открывая их на 2-3 см.

На этом манипуляции не заканчиваются. Следующее мероприятие нужно провести в конце июня или начале июля.

В этот раз почву убирают снова, но так, чтобы головка чеснока наполовину торчала из земли. Бывалые дачники утверждают, что результат будет заметен через неделю-две. Луковицы нальются и увеличатся в размере.