Где использовать луковую шелуху в огороде: 6 способов применения

Дом и сад
Дата публикации: 29.05.2026
BB.LV
Луковая шелуха — это отход, который можно встретить на любой кухне. Однако не все огородники знают, что шелуху можно использовать с пользой для своего участка.

 

Правильное использование луковой шелухи может помочь получить хороший урожай и защитить огород от вредителей.

1. Обработка картофельных клубней

Перед посадкой клубни картофеля нуждаются в обработке, чтобы защитить их от вредителей, которые могут повредить клубни в грунте.

Для этого необходимо взять 2 кг луковой шелухи, залить 5 литрами воды и варить в течение 20 минут. После остывания картофель обильно опрыскивается отваром перед высадкой в грунт.

2. Мульчирование грядок

Мульчирование помогает сохранить влагу в почве и защитить урожай от порчи. Луковую шелуху можно использовать для мульчирования томатов и перца.

Для приготовления мульчи шелуха смешивается с перегноем и выстилается тонким слоем под кустами. Также стоит отметить, что шелуха отгоняет вредителей.

3. Защита грядок от вредителей

Луковая шелуха помогает избавиться от таких вредителей, как тля, белокрылка и колорадский жук.

Для обработки участка нужно залить 2 кг шелухи 3 литрами воды и варить в течение 30 минут. Затем оставить на сутки для настаивания. Полученный отвар процеживается и распыляется с помощью пульверизатора.

4. Удобрение

Шелуха содержит много питательных веществ для растений. Чаще всего её используют для подкормки огурцов и томатов. Для удобрения шелуха заливается водой в пропорции 1 к 2 и настаивается в течение 2 суток.

Полученный настой процеживается и используется для подкормки растений. На один куст требуется не менее 200 мл подкормки.

5. Восстановление грунта

Суглинистый и твердый грунт может стать причиной низкого урожая. Чтобы сделать грунт рыхлым, можно использовать луковую шелуху. Процесс прост: продукт раскладывается тонким слоем и смешивается с грунтом.

На 1 м² необходимо использовать не менее 5 кг шелухи. Со временем шелуха перегнивает и становится качественным органическим удобрением.

6. Повышение иммунитета рассады

Слабая рассада может плохо переносить пересадку в грунт. Чтобы повысить иммунитет растений, нужно полить рассаду легким раствором луковой шелухи.

Для приготовления раствора 1 кг шелухи заливается 5 литрами воды и кипятится в течение 10 минут. Процеженный раствор используется для полива рассады раз в 10 дней.

Луковая шелуха — настоящий клад для садоводов. Однако важно правильно приготовить раствор, чтобы не навредить растениям.

