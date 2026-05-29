5 секретов для увеличения урожая смородины

Дата публикации: 29.05.2026
Смородина — это популярная ягода, которая растет на многих дачных участках. Как же добиться хорошего урожая?

Смородина может показаться растением, не требующим особого ухода.

Существует 5 хитростей, которые помогут значительно увеличить урожай.

Своевременный полив

Многие дачники считают, что смородина не нуждается в поливе. На самом деле, за сезон достаточно провести полив всего 3 раза, но есть некоторые нюансы.

Первый полив необходимо проводить во время роста побегов. Если влаги недостаточно, количество побегов начнет снижаться. Второй раз полив выполняется в период появления ягод. Если земля будет сухой в это время, хорошего урожая не жди. Третий полив следует сделать после сбора урожая, но его часто игнорируют.

На квадратный метр приствольного круга нужно выливать 5 ведер теплой воды. Для лучшего результата перед поливом рекомендуется сделать бороздки глубиной 10 сантиметров.

Подкормки

Многие дачники забывают о подкормках, полагая, что смородина может обойтись без удобрений. Однако отсутствие удобрений негативно сказывается на урожае.

Подкормку рекомендуется вносить 2 раза за сезон: первый раз в период появления завязей, второй — после плодоношения. Удобрения следует вносить не в центр, а в бороздки вокруг куста.

Лучше всего использовать фосфорно-калийные удобрения, такие как сернокислый калий или суперфосфат. Пропорции: на 1 литр воды — 1 столовая ложка удобрения. Вода должна быть теплой. Также можно использовать золу — 500 г на один куст.

Мульчирование

Основная проблема для роста смородины — это сухая почва. Чтобы избежать этого, рекомендуется мульчирование. Для мульчи можно использовать:

  • торф;
  • опилки;
  • солому;
  • газеты.

При использовании мульчи важно помнить о профилактической обработке от вредителей, так как в мульче они могут активно развиваться.

Защита от мороза

Существуют сорта смородины, которые могут выдерживать сильные морозы, но это не значит, что растения не нужно защищать. При длительных заморозках могут подмерзать почки, что негативно скажется на плодоношении.

Если зимой выпало много снега, это обеспечит естественную защиту. В остальных случаях следует позаботиться о защите от морозов, например, опрыскивая кусты водой или применяя дымление.

В саду нужны пчелы

Если на участке нет пчел, можно забыть о хорошем урожае, так как смородина требует опыления.

Привлечь пчел несложно: достаточно опрыскивать ветки сладкой водой. На литр воды добавьте столовую ложку меда. Этот метод можно использовать и для других плодовых деревьев.

Также можно высаживать растения, привлекающие пчел, такие как:

  • астры;
  • гиацинты;
  • пионы;
  • гелениумы;
  • жимолость и другие.

Цветы следует высаживать на солнечных участках, защищенных от сильного ветра.

