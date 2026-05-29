При падении с самой высокой горы Северной Америки Денали (Мак-Кинли) погибли три альпиниста из Латвии, рассказали в Латвийском союзе альпинистов.

Союз сообщает, что на Аляске погибли альпинисты Инесе Пучека, Вия Олте и Ренарс Кунигс-Салакс.

В результате несчастного случая пострадал также Мартиньш Билзенс, которого в критическом состоянии эвакуировали и передали на попечение американских медиков. Остальные участники экспедиции Валдис Пуриньш, Эдгарс Маджулис и Гунтис Свариньш после несчастного случая остались в лагере, чтобы с помощью спасателей начать безопасный спуск.

Несчастный случай произошел на участке восхождения между верхним промежуточным лагерем горы ("High Camp") и перевалом Денали ("Denali Pass"), на высоте примерно 18 200 футов, или около 5545 метров.

Как известно, Денали (до 2015 года и вновь с 2025 года официально называемая Мак-Кинли) — это высочайшая горная вершина Северной Америки (6190 м). Она расположена в самом центре Аляски (США) в одноименном национальном парке. В переводе с языка местных индейцев-атабасков Денали означает «Великая» или «Высокая».