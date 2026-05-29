Чем жарче становится на улице, тем хуже себя чувствуют многие люди. О том, как не допустить проблемы и как себе помочь в горячие дни рассказывают специалисты.

«В жаркую погоду кровеносные сосуды расширяются, организм пытается себя охладить, мы больше потеем, так что может возникнуть обезвоживание. А это часто приводит к колебаниям кровяного давления – со всеми негативными последствиями... Я всегда предупреждаю своих пациентов, что летом надо чаще мерить давление», - подчеркнул кардиолог VCA Албертс Берзиньш.

При этом он отмечает, что летом из-за погодных условий давление может не только повышаться, но и понижаться, и, если пациент использует агрессивную терапию для снижения давления, это может привести к тому, что давление у него станет очень низким.

Понижение давления может привести к головокружению, слабости, а в более тяжелых случаях – и к нарушениям работы почек и потере сознания. «Поэтому летом надо обязательно очень внимательно следить за своим давлением и при необходимости проконсультироваться со своим семейным врачом, не следует ли сократить дозу препарата для снижения давления», - предупреждает Албертс Берзиньш.

Фармацевт Mēness aptieka Эрика Петерсоне также отмечает, что летом, особенно если температура за окном выше 25 градусов, в аптеку часто обращаются люди с плохим самочувствием. «Первым делом мы предлагаем померить артериальное давление, что доступно во многих аптеках нашей сети. И тут я сразу хочу сказать, что людям всех возрастов важно иметь дома прибор для измерения артериального давления. Вы очень поможете своему врачу, если купите тонометр, но не положите его в дальний угол, а будете контролировать артериальное давление утром и вечером, а результаты - записывать и показывать доктору на приеме», – советует Эрика Петерсоне.

Вниманию сениоров!

Особенно внимательными к себе в жаркую погоду должны быть люди старшего возраста. «Для пожилых людей это время может быть очень сложным. Во-первых, потому, что сениоры зачастую принимают несколько медикаментов и они взаимодействуют друг с другом. И это тоже может приводить к колебаниям давления. Во-вторых, с возрастом у нас уменьшается чувство жажды, пожилые люди меньше употребляют жидкости. А это может привести к негативным последствиям», - предупреждает врач.

«Сегодня в аптеке можно приобрести порошки с электролитами (с разными вкусами), которые содержат природные минералы: магний, калий, кальций, фосфор, цинк. Они разводятся в воде и при приеме быстро восстанавливают водно-энергетический баланс в организме, а также облегчают боль в мышцах, снимают напряжение, улучшают переносимость жары в душных помещениях и защищают от обезвоживания. Подходят людям с аллергией, диабетом, веганам», - говорит Эрика Петерсоне.

Не переусердствуйте в огороде…

«Ни в коем случае нельзя забывать о простых, но очень важных вещах: голова обязательно должна быть покрыта, чтобы не перегреться на солнце, с собой всегда должна быть бутылка с водой, чтобы не произошло обезвоживание организма. И еще: работать в саду лучше рано утром или во второй половине дня, когда жара ослабевает. Нельзя долго, без перерыва, заниматься работой, требующей большой физической нагрузки. Особенно если трудиться приходится с опущенной головой», - говорит Берзиньш.

И, конечно же, с собой надо обязательно иметь телефон, чтобы в случае необходимости можно было позвонить семейному врачу или на консультационный телефон семейных врачей: 66016001. По рабочим дням по консультационному телефону на ваши вопросы ответят с 17.00 до 8.00, в выходные и праздники – круглосуточно.

Отправляясь на дачу, надо обязательно взять с собой аптечку. «В аптечке должны быть успокаивающие капли - например, корвалол, сердечные капли, настойка пустырника, валерьянка. Эти препараты успокаивают, а также расслабляют кровеносные сосуды», - говорит доктор Берзиньш.

Если вы регулярно принимаете какие-то медикаменты, их у вас с собой должен быть достаточный набор – для приема в течение всего времени пребывания на природе.

«Иногда люди, приходящие в аптеку, вспоминают: «Кажется я не пил свои лекарства уже две или три недели, и что-то мне вдруг во время дачных работ стало плохо...» Но это происходит не «вдруг», а из-за отсутствия поддерживающей терапии», – говорит фармацевт. И просит всех: если выписаны лекарства, их необходимо принимать ровно так, как говорит доктор».

Эрика Петерсоне подчеркивает, что всегда можно поговорить со специалистом аптеки. «Мы, например, знаем, что если человек принимает лекарства, действующие на центральную нервную систему: успокоительные, снотворные, лекарства от болезни Паркинсона, а также медикаменты при определенных психических расстройствах, то некоторые из них могут повысить чувствительность к жаре. Мы это говорим нашим клиентам и просим обсудить все нюансы со своим врачом, получить его рекомендации», - подчеркивает фармацевт.

Что делать, если стало плохо?

У людей с тенденцией к повышенному давлению в жаркие дни чаще наблюдаются чувство нехватки воздуха, слабость, мелькание «мушек» перед глазами, неустойчивость при ходьбе, головокружение, усиленное сердцебиение.

Что делать? Уйти в тень или прохладное помещение, сесть, расстегнуть ворот рубашки, выпить сердечные капельки (которые непременно должны быть в домашней аптечке!) и медленно, спокойно дышать. Померить давление и, если оно высокое, вызвать «скорую помощь». Дышать надо по схеме: медленный глубокий вдох – медленный выдох.

Старайтесь расслабиться и не паниковать! Это, конечно, нелегко, но очень важно, потому что волнение стимулирует высвобождение адреналина и кортизола – гормонов, которые сужают сосуды, увеличивают частоту сердечных сокращений и повышают и без того высокое артериальное давление.

Возможность профилактики

На Агенскалнском рынке Риги (ул. Нометню, 64 ) в среду, 10 июня – с 10:00 до 13:00 можно бесплатно пройти проверки здоровья и получить консультации специалистов по вопросам сердечно-сосудистого здоровья.

Офтальмологи и оптометристы клиник VCA измерят ваше внутриглазное давление. Также можно проверить артериальное давление, пульс и даже получить советы фармацевтов Mēness aptieka по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

В свою очередь, на стенде Центральной лаборатории (CL) можно будет бесплатно определить уровень гликированного гемоглобина, который показывает средний уровень сахара в крови за последние месяцы и помогает своевременно выявить риск сахарного диабета.

В регионах страны 13 июня с 11:00 до 14:00 можно проверить артериальное давление и получить советы специалиста по укреплению здоровья сердца в аптеках Mēness aptieka в Лиепае ( на ул. Тиргоню, 24), Валмиере (на ул. Ригас, 46) и Даугавпилсе (на ул. Циетокшня, 60).