Почему прибыль от производства сыра в Латвии теперь будет уходить литовцам?

Наша Латвия
Дата публикации: 29.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Завод

Одна из крупнейших в странах Балтии компаний по производству молочных продуктов "Vilvi Group" сегодня открыла открыла в Бауске новый сыродельный завод.

Завод, построенный на территории молокоперерабатывающего предприятия "Baltic Dairy Board", является крупнейшим инвестиционным проектом за всю историю группы, гордо сообщила "Vilvi Group".

На новом заводе будет создано более 100 рабочих мест, и специалистов ищут не только из Бауски или Риги, но и из приграничных регионов Литвы - Пасвалиса, Йонишкиса, Шяуляй.

На заводе планируется перерабатывать 500 тонн молока и производить 50 тонн сыра в день. Планируемые объемы производства составят 18 тыс. тонн сыров в год - они будут экспортироваться в более чем 40 стран мира.

Общая стоимость проекта превышает 60 млн евро, около пятой части профинансировало правительство Латвии, 43,6 млн евро предоставил в кредит банк "Citadele".

В состав "Vilvi Group" входят предприятия "Vilkyskiu pienine", "Modest", "Kelmes pieninė", "Kelmes pienas", "Pieno logistika", "Marijampolės pieno konservai" и латвийская "Baltic Dairy Board".

К слову, генеральный директор и председатель правления компании Vilkyškių pieninė Гинтарас Берташюс работает на предприятии с 1993 года. Ему принадлежит 50,8% акций компании. С состоянием в 62 млн. евро он сейчас занимает 130-е место в списке самых богатых людей Литвы, сообщает портал https://www.top500.lt/144/gintaras-bertasius

#Литва #инвестиции #Латвия #бизнес #производство #экспорт
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
Оставить комментарий

Видео