Государственное семейное пособие на ребенка в Латвии будет увеличено. Назвали даже цифру

Дата публикации: 29.05.2026
Министр благосостояния Рейнис Узулниекс обещает увеличить государственное семейное пособие на одного ребенка с нынешних 25 евро до 50 евро, а на двоих детей - с нынешних 50 евро на каждого ребенка до 65 евро на каждого ребенка.

Как сообщила советник министра Даце Гулбе, увеличение государственного семейного пособия является одним из трех приоритетов Министерства благосостояния в работе нового правительства. В качестве остальных приоритетов Узулниекс выдвинул введение базовой пенсии и расширение статуса Почетной семьи".

Гулбе рассказала, что Минблаг рассчитал необходимую сумму для предложенного увеличения государственных семейных пособий. Однако пока Минблаг не хочет публично раскрывать эту сумму, так как в правительстве еще предстоят переговоры и дискуссии по этому предложению.

С 2028 года может быть введен механизм регулярного пересмотра пособия в зависимости от экономической ситуации, а также начата выплата пособий уже с рождения ребенка.

Одновременно Минблаг будет продвигать решение о включении времени отпуска по уходу за ребенком в трудовой стаж для родителей, которые ухаживали за детьми в период с 1991 по 1995 год, когда социальные взносы не платились.

Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
