С первыми теплыми днями вредители пасленовых культур выбираются из почвы на поверхность. Агроном Андрей Туманов рассказал, как встретить незваных гостей во всеоружии и спасти первые всходы.

Голодный выход

Как только почва прогревается до стабильных плюсовых значений, на участках заявляет о себе главный враг огородника. Колорадский жук, успешно перезимовавший на глубине до полуметра, выходит на поверхность в поисках пропитания. Медлить в этот момент нельзя, ведь молодые, едва проклюнувшиеся нежные побеги раннего картофеля для проснувшегося вредителя — заманчивая цель.

Защитные меры лучше принять до того, как насекомые начнут активно размножаться. Эксперт отмечает: «Колорадский жук — это идеальная машина для уничтожения посадок. Он просыпается злым и очень голодным. Если упустить первую неделю после его выхода, полосатый десант уничтожит молодые кустики до основания, и восстанавливаться картошка будет очень долго, что скажется на сроках и объемах урожая».

Фальшивый фуршет: собираем врага на приманку

Пока картофельная ботва еще маленькая, и собирать жука вручную неудобно, Андрей Туманов рекомендует перехитрить вредителя, устроив для него ловушки. Этот проверенный временем способ позволяет минимизировать популяцию еще на подступах к грядкам. Руководитель общественной организации делится секретом эффективной охоты:

«Возьмите обычные очистки от картофеля или разрежьте пару старых некондиционных клубней на дольки. Разложите эти приманки небольшими кучками по периметру будущего картофельного поля прямо на голую землю. Жуки, ведомые голодом, сползутся на этот фуршет со всей округи. Вам останется только раз в день обходить участки с ведром, собирать вредителей и уничтожать их».

Для усиления эффекта дольки картофеля можно на сутки замочить в крепком растворе мочевины. Попробовав такое угощение, жук погибает самостоятельно прямо у приманки, что избавляет дачника от лишних хлопот.

Биологическое оружие против личинок

Если жук все-таки добрался до взошедших кустов, использовать тяжелые химические инсектициды необязательно. Современная химия может вызывать у вредителя привыкание, а натуральные методы остаются эффективными и безопасными. Андрей Туманов призывает сделать ставку на биопрепараты и народные средства.

Садовод поясняет: «Прекрасно работают опудривания кустов обычной просеянной древесной золой или кукурузной мукой по утренней росе. Намокая, мука разбухает в желудке у жука и его личинок, вызывая их гибель. Из готовых средств выбирайте биопрепараты вроде „Фитоверма“ или „Битоксибациллина“. Они бьют точно в цель, но абсолютно безопасны для пчел, домашних животных и человека».

Также отличным отпугивающим эффектом обладает настой обычной горчицы с добавлением столового уксуса. Этим раствором опрыскивают ботву раз в неделю. Полосатые гости не переносят резкий запах и покидают обработанные грядки, оставляя урожай в покое.