POPULĀRĀKAIS ŽURNĀLS SIEVIETĒM LATVIJĀ KRIEVU VALODĀ
Iznākšanas diena: trešdiena
Formāts: A4
Apjoms: 64–88 lpp.
Izplatīšana: abonēšana, tirdzniecība
6 numuri žurnāla «Люблю!» gada laikā.
Pastāvīgās sadaļas: «Stila kods», «Tika pamanīti», «Skaistuma stundas», «Pavārgrāmata», «Labs padoms», «Ekspertīze», «Psiholoģija», «Bērnu pasaule», «Vīriešu viedoklis», «Interjers», «Mājturība», «Afiša», «Horoskops» un daudzi citi.
GLANCĒTS ŽURNĀLS KRIEVU VALODĀ
Iznāk: 4 reizes gadā
Formāts: А4
Apjoms: 120–150 lpp.
Izplatīšana: tirdzniecība, abonēšana
4 numuri glancētā žurnāla «Люблюlife» gada laikā.
ЛЮБЛЮlife – ir dzīves stila žurnāls, kas veltīts mūsdienu sievietes dzīves aktuālajiem aspektiem: darbam un personīgajai dzīvei, izskatam un atpūtai, modei un veselībai, izglītībai un vaļaspriekiem.
«СЕГОДНЯ» IR AVĪZE LATVIJĀ KRIEVU VALODĀ.
Sociāli politisks laikraksts ar sociālu ievirzi. Ziņas, reportāžas, ekskluzīvas intervijas un komentāri.
Iznākšana: otrdien, ceturtdien, piektdien | Formāts: A3 | Apjoms: 16–28 lpp.
Izplatīšana: abonēšana, pārdošana
Laikraksts «Сегодня» ir laikraksts tiem, kas vēlas zināt un saprast. Mēs aptveram svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Kopā ar jums mēs meklēsim un atradīsim visu informāciju pilnvērtīgai dzīvei, aizsargāsim jūsu tiesības, sniegsim praktiskus padomus, sekosim izmaiņām likumdošanā un izskaidrosim tās.
Abonējot «Сегодня», jūs papildus saņemat:
- «Бизнес Сегодня» – iknedēļas biznesa laikraksts.
- «Сегодня Неделя» – iknedēļas avīze krievu valodā ar televīzijas programmu un krustvārdu mīklām
- Nedēļas izdevums «Телепрограмма»
- «Лавка Сканвордов» – vienā publikācijā apkopoti desmitiem aizraujošu skenvārdu, klasisku krustvārdu mīklu, pildvārdu, sudoku, izklaidējošu mīklu.
- Mēneša izdevums «Здоровье». Avīzes pielikums domāts tiem, kas meklē visefektīvākās jaunības, ilgmūžības un skaistuma receptes.
- Mēneša izdevums «про Еду». Avīzes pielikums tiem, kam patīk gatavot ēst un patīk ēst.
- Mēneša izdevums «Дом и Сад». Avīzes pielikums ar praktiskiem padomiem dārzniekiem, vasarniekiem, māju, dzīvokļu un piepilsētas teritoriju īpašniekiem.
NEDĒĻAS AVĪZE KRIEVU VALODĀ + TELEVĪZIJAS PROGRAMMA
Iznākšana: trešdienās
Formāts: A3
Apjoms: 64 lpp.
Izplatīšana: abonēšana, tirdzniecība
«Сегодня Неделя + televīzijas programma»
Iknedēļas avīze krievu valodā ar plašu televīzijas programmu, pielikumiem, krustvārdu mīklām. Avīzē ir daudz aizraujošas lasāmvielas, noderīga informācija, humors un viss nepieciešamais atpūtai. Maksimums interesantas, jautras, izzinošas informācijas, ko Jums sagatavojuši mūsu.+
televīzijas programma «Телепрограмма» un speciālie pielikumi «Здоровье», «Про Еду», «Дом и Сад».
Un, protams, jūsu mīļā «Лавка сканвордов»
«ЛАВКА СКАНВОРДОВ» – IZKLAIDES AVĪZE KRIEVU VALODĀ
Iznākšana: reizi mēnesī
Formāts: A3
Apjoms: 32 lpp.
Izplatīšana: abonēšana, pārdošana
Vienā publikācijā apkopoti desmitiem aizraujošu skenvārdu, klasisku krustvārdu mīklu, pildvārdu, sudoku, izklaidējošu mīklu. Papildus: pārbaudītas receptes veselībai un ilgmūžībai aplikācijā Aibolit, kā arī pašpiepildošs horoskops un anekdotes. Iznāk reizi nedēļā!