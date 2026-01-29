Baltijas balss logotype
Проекты и сервисы

Реклама на bb

Разместите свою рекламу у нас и привлекайте новых клиентов

Откройте новые горизонты с рекламой на bb.lv

Тел: 20 620 800

Email: [email protected]

Мокап

Статистика

Количество просмотров> 11 000 000 просмотров в месяц


Количество пользователей350 000 уникальных пользователей

Портрет аудитории

Пол Возраст

Прайс-лист

Baneris Izmērs
(px)		 Svars
gif, jpg, png		 Svars
html		 Cena CPM, € Ekspozīcijas dienā Ekspozīcijas nedēļā Piemērs
60 kb 150 kb 60 000 370 000 Посмотреть
190 kb 200 kb 150 000 900 000 Посмотреть
150 kb 300 kb 150 000 900 000 Посмотреть
70 kb 150 kb 150 000 900 000 Посмотреть
70 kb 150 kb 150 000 900 000 Посмотреть
50 kb 80 kb 150 000 900 000 Посмотреть
50 kb 80 kb 150 000 900 000 Посмотреть
50 kb 80 kb 150 000 900 000 Посмотреть
50 kb 80 kb 150 000 900 000 Посмотреть
50 kb 80 kb 150 000 900 000 Посмотреть
50 kb 80 kb 150 000 900 000 Посмотреть
50 kb 80 kb 150 000 900 000 Посмотреть
50 kb 80 kb 150 000 900 000 Посмотреть
90 kb 200 kb 60 000 370 000 Посмотреть
210 kb 450 kb 140 000 840 000 Посмотреть

Что мы предлагаем

На нашем новостном портале вы найдете идеальные условия для продвижения вашего бизнеса. Мы предлагаем комплексные решения для рекламы, которые помогут вам достичь вашей аудитории и увеличить узнаваемость вашего бренда.

- Размещение баннеров: эффективная реклама, которая поможет привлечь внимание вашей целевой аудитории и улучшить узнаваемость вашего бренда.

- Рекламные статьи: высокоэффективная форма рекламы, которая позволяет привлекать внимание к вашему продукту или услуге насыщенной информационной среде.

- Дополнительные услуги: наша компания предлагает спецрепортажи, конференции и другие возможности для увеличения видимости вашего бренда.

Наши менеджеры всегда на связи, чтобы помочь вам выбрать оптимальный вариант и обеспечить максимальный эффект от рекламных кампаний.

Сервисы

Преимущества сотрудничества с нами:

  1. Иконка плюсУвеличение трафика на вашем сайте: наша реклама поможет привлечь больше посетителей к вашему ресурсу, что может привести к увеличению продаж и улучшению репутации вашего бренда.
  2. Иконка плюсПривлечение целевой аудитории: наша система выбора целевой аудитории поможет достичь именно тех людей, кто заинтересован в вашем продукте или услуге.
  3. Иконка плюсУвеличение узнаваемости бренда: наша реклама поможет повысить узнаваемость вашего бренда, что положительно сказывается на продажах и долгосрочном успехе вашего бизнеса.
  4. Иконка плюсБыстрая и качественная работа менеджеров: наши специалисты всегда готовы помочь вам с выбором оптимального варианта и реализацией рекламных кампаний.
  5. Иконка плюсНизкие цены: мы предлагаем конкурентоспособные цены за высокое качество услуг, что делает нашу рекламу доступной для широкого круга клиентов.
  6. Иконка плюсРегулярные отчеты о результатах: наша компания предоставляет регулярные отчеты о достижениях рекламных кампаний, чтобы вы могли следить за эффективностью вашей рекламы и корректировать стратегию.

Сотрудничество с нами позволит вам достичь новых высот в бизнесе и сделать ваш бренд известным в мире!

Рекламные статьи

Рекламные статьи: эффективное средство для информирования целевой аудитории

Рекламные статьи на нашем новостном портале представляют собой высококачественные, тщательно подготовленные статьи, которые способствуют информированию целевой аудитории о вашем продукте, услуге, месте или мероприятии. Эти статьи составляются опытными специалистами, что делает их отличным инструментом для привлечения внимания к вашему бренду.

Мокап

Преимущества

  1. Иконка плюсЦелевая аудитория: Рекламные статьи позволяют достичь именно тех людей, кто заинтересован в вашем продукте или услуге, благодаря тщательному определению целевой аудитории.
  2. Иконка плюсВысокое качество: Все статьи составляются высококвалифицированными специалистами, что обеспечивает их профессиональное качество и точность информации.
  3. Иконка плюсИнформационная ценность: Рекламные статьи не только рекламируют ваш продукт, но и предоставляют полезную информацию, что повышает доверие к вашему бренду.
  4. Иконка плюсУвеличение узнаваемости: Регулярное публикование рекламных статей способствует постоянному увеличению узнаваемости вашего бренда и повышению его значимости в глазах целевой аудитории.
  5. Иконка плюсБыстрая реакция: Рекламные статьи публикуются быстро, что позволяет оперативно реагировать на изменения в рыночных условиях и текущие тренды.
  6. Иконка плюсМониторинг эффективности: Наши специалисты предоставляют регулярные отчеты о достигнутых результатах, что позволяет корректировать стратегию рекламных кампаний и максимально эффективно использовать бюджет.

Сотрудничество с нами поможет Вам эффективно достичь своих целей и повысить узнаваемость вашего бренда среди целевой аудитории!

