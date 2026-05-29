В случае военного конфликта Латвия сосредоточит системы противовоздушной обороны на защите крупнейших населённых пунктов и критически важной инфраструктуры. Командующий Национальными вооружёнными силами Каспар Пуданс признал, что обеспечить сплошное прикрытие всей территории страны и границы имеющимися ресурсами невозможно.

Командующий Национальными вооружёнными силами Каспар Пуданс заявил, что в условиях войны главной задачей системы противовоздушной обороны станет защита наиболее важных объектов страны. По его словам, речь прежде всего идёт о крупных населённых пунктах и объектах критической инфраструктуры, от функционирования которых зависит работа государства.

Пуданс отметил, что Латвии необходимо значительно расширять возможности по обнаружению воздушных целей, особенно беспилотников, которые всё чаще становятся угрозой для безопасности региона. Одной из основных проблем остаётся недостаточное количество радаров, способных контролировать воздушное пространство на малых высотах. По словам командующего, существующая система хорошо отслеживает объекты на высотах свыше одного километра, однако ниже этого уровня сохраняются существенные пробелы.

Именно это продемонстрировал недавний инцидент в Латгале, когда беспилотник упал в озеро Дриджа и не был своевременно обнаружен средствами раннего предупреждения. В связи с этим Национальные вооружённые силы уже подготовили предложения по закупке дополнительных радаров и ведут переговоры с производителями.

Однако ситуация осложняется высоким мировым спросом. Сегодня такие системы активно приобретают многие государства, включая страны Ближнего Востока, что повышает конкуренцию и стоимость оборудования.

Параллельно Латвия рассчитывает расширять сотрудничество с Украиной. НВС заинтересованы в приобретении украинских систем радиоэлектронной борьбы, автономных платформ и различных видов беспилотников. Сейчас ожидается решение украинской стороны о возможности экспорта соответствующих технологий и оборудования.

При этом командующий подчеркнул, что часть необходимых решений уже может предложить латвийская промышленность. В стране продолжаются испытания дронов-перехватчиков местного производства. Первые комплексы уже поставлены вооружённым силам, а новые поставки ожидаются в июне.

Что важно понимать: даже при существенном увеличении расходов на оборону создание системы, способной полностью защитить всю территорию страны от воздушных угроз, потребовало бы колоссальных ресурсов. Поэтому армии приходится определять приоритеты и концентрировать силы на наиболее важных направлениях. Пуданс также признал, что даже при наличии необходимой техники существуют кадровые ограничения.

По его словам, имеющиеся подразделения ПВО могут быть полностью развёрнуты одновременно, однако через несколько суток возникает проблема ротации личного состава. Без смены операторов эффективность наблюдения и обнаружения целей начинает снижаться. Командующий привёл в пример Израиль, отметив, что создание аналогичной по масштабу системы противовоздушной обороны потребовало бы огромных финансовых вложений.

Отдельно Пуданс прокомментировал вопрос обмена информацией с Украиной о возможных маршрутах беспилотников. По его словам, сотрудничество развивается, однако Киев не может заранее раскрывать планы своих операций, поскольку это могло бы косвенно предупредить российскую сторону.

Тема воздушной безопасности остаётся особенно актуальной после серии инцидентов последних месяцев. Жители Латгале и Видземе неоднократно получали экстренные предупреждения о беспилотниках, а некоторые аппараты уже падали и взрывались на территории Латвии.

Самым резонансным стал майский инцидент в Резекне, где беспилотник взорвался на территории нефтебазы. Хотя пострадавших не было, происшествие вызвало серьёзную политическую реакцию и стало одним из факторов последующего правительственного кризиса.

Судя по заявлениям НВС, именно усиление контроля воздушного пространства и борьба с беспилотниками станут одними из главных направлений развития латвийской обороны в ближайшие годы.