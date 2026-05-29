А вот и заморозки! Прогноз погоды латвийских синоптиков 0 398

Наша Латвия
Дата публикации: 29.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Заморозки

В ночь на субботу местами в Курземе при понижении температуры воздуха до 0..+2 градусов, ожидаются заморозки на почве, прогнозируют синоптики.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил в западной части страны желтое предупреждение о заморозках, которое будет действовать с 1:00 до 6:00. В случае необходимости следует принять меры по защите растений, например, укрытие или полив.

В других местах Латвии воздух остынет до +3..+8 градусов. В западной части страны небо будет преимущественно ясным, в восточных краях - облачным, местами пройдет дождь. Будет дуть слабый северо-западный ветер, в Курземе установится безветрие.

В предпоследний день мая в Латгале и на востоке Видземе ожидается преимущественно облачная погода, в остальной части страны - солнечная. На востоке страны местами пройдет небольшой дождь.

При слабом или умеренном северном, северо-западном ветре максимальная температура воздуха в субботу составит от +11 градусов на востоке Латгале до +21, +22 градусов местами в Земгале и в центральной части Курземе.

В Риге 30 мая сохранится сухая и солнечная погода, будет дуть слабый или умеренный северный, северо-западный ветер. Температура воздуха на рассвете опустится до +8 градусов, в пригородах - до +4..+7 градусов. Днем температура достигнет +18 градусов, но на пляжах у моря будет не теплее +15 градусов.

Автор - Андрей Хазов
Автор - Андрей Хазов
