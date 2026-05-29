Пионы — это яркие и нарядные цветы, которые могут стать прекрасным украшением любого сада. Их выращивание не требует особых усилий, так как они достаточно неприхотливы.

Тем не менее, нельзя забывать о базовых правилах ухода за этими растениями.

Многие садоводы стремятся продлить период цветения пионов, и для этого необходимо следовать определённым рекомендациям.

Перед началом цветения растения следует подкормить, так как в этот период они особенно нуждаются в дополнительных питательных веществах.

Однако потребности в удобрениях зависят от сорта пионов.

Как отмечают опытные садоводы, древовидные пионы требуют небольших количеств комплексных минеральных удобрений.

Можно использовать специальные средства для роз.

Аналогично обстоит дело и с травянистыми пионами.

Если говорить о гибридных видах, то им необходимо сбалансированное питание в период вегетации.

Как правильно вносить удобрения под пионы?

Сначала растения нужно обильно полить, чтобы избежать ожога корней от подкормок.

Затем следует сделать канавки на расстоянии 20 сантиметров от куста, куда и нужно вносить удобрения.

Как добиться пышности цветков пионов?

Кустики необходимо пасынковать, удаляя боковые бутоны на каждом стебле и оставляя только один центральный.