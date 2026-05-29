Как вбивание гвоздя в яблоню может повысить урожай

Дом и сад
Дата публикации: 29.05.2026
Изображение к статье: Как вбивание гвоздя в яблоню может повысить урожай

Яблони — одни из самых популярных садовых деревьев, но добиться стабильного и обильного урожая может быть сложно.

 

Иногда яблоня может несколько лет не приносить ожидаемых плодов, несмотря на соблюдение всех агрономических правил.

Чтобы решить эту проблему, садоводы прибегают к различным хитростям для получения урожая.

Одним из таких методов является шокирование.

Этот способ известен с давних времен и использовался нашими предками, которые заставляли растения испытывать стресс для получения богатого урожая.

Суть метода проста: в яблоню вбивают ржавый гвоздь, что стимулирует дерево к плодоношению.

После этого гвоздь можно извлечь, а место прокола следует замазать садовым варом, чтобы предотвратить попадание инфекции и сохранить здоровье растения.

Этот метод также можно применять к другим плодовым деревьям, например, к грушам.

