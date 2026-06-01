Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Секрет идеальных пельменей: варим в луковом отваре 0 114

Еда и рецепты
Дата публикации: 01.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Секрет идеальных пельменей: варим в луковом отваре

Приготовление пельменей на основе лукового отвара делает блюдо невероятно вкусным.

 

Кроме того, такое кушанье приобретает интересный цвет и очень аппетитный внешний вид.

В какой жидкости варить пельмени

Замороженные пельмени стоит варить в отваре, приготовленном на основе луковой шелухи.

Для этого нужно залить горсть овощных остатков литром чистой воды.

Отвар следует снимать с плиты через 10 минут после закипания.

После этого нужно подождать несколько минут, чтобы жидкость настоялась.

Затем луковый отвар нужно пропустить через фильтрующую поверхность.

На следующем этапе жидкость переливаем в кастрюлю и добавляем поваренную соль.

Доводим отвар до кипения, после чего высыпаем в него пельмени. Через несколько минут аппетитное блюдо будет готово.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как выбрать мясо для гриля: 4 основных признака
Изображение к статье: Как приготовить луковый хлеб на сковороде: гости не уйдут, пока весь не съедят
Изображение к статье: Почему пирожки получаются сухими? 5 распространенных ошибок при приготовлении
Изображение к статье: Специя, улучшающая настроение и укрепляющая память

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Мэрилин Монро в фильме «Джентльмены предпочитают блондинок». Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Эндрю Скотт в роли Мориарти
Культура &
Изображение к статье: Заблудились или были перенаправлены? Что стоит за появлением украинских дронов в странах Балтии
В мире
Изображение к статье: ТЭЦ-2
Политика
Изображение к статье: Ивар Аболиньш
Политика
Изображение к статье: Гора Денали
ЧП и криминал
Изображение к статье: Мэрилин Монро в фильме «Джентльмены предпочитают блондинок». Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Эндрю Скотт в роли Мориарти
Культура &
Изображение к статье: Заблудились или были перенаправлены? Что стоит за появлением украинских дронов в странах Балтии
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео