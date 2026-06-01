Кроме того, такое кушанье приобретает интересный цвет и очень аппетитный внешний вид.

В какой жидкости варить пельмени

Замороженные пельмени стоит варить в отваре, приготовленном на основе луковой шелухи.

Для этого нужно залить горсть овощных остатков литром чистой воды.

Отвар следует снимать с плиты через 10 минут после закипания.

После этого нужно подождать несколько минут, чтобы жидкость настоялась.

Затем луковый отвар нужно пропустить через фильтрующую поверхность.

На следующем этапе жидкость переливаем в кастрюлю и добавляем поваренную соль.

Доводим отвар до кипения, после чего высыпаем в него пельмени. Через несколько минут аппетитное блюдо будет готово.