Приготовление пельменей на основе лукового отвара делает блюдо невероятно вкусным.
Кроме того, такое кушанье приобретает интересный цвет и очень аппетитный внешний вид.
В какой жидкости варить пельмени
Замороженные пельмени стоит варить в отваре, приготовленном на основе луковой шелухи.
Для этого нужно залить горсть овощных остатков литром чистой воды.
Отвар следует снимать с плиты через 10 минут после закипания.
После этого нужно подождать несколько минут, чтобы жидкость настоялась.
Затем луковый отвар нужно пропустить через фильтрующую поверхность.
На следующем этапе жидкость переливаем в кастрюлю и добавляем поваренную соль.
Доводим отвар до кипения, после чего высыпаем в него пельмени. Через несколько минут аппетитное блюдо будет готово.
Оставить комментарий