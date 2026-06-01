Масштабное международное исследование показало: чем сильнее человек сосредоточен на собственных целях и интересах, тем менее глубокой может быть его эмоциональная привязанность к партнеру. Впрочем, психологи подчеркивают, что у этой особенности есть не только минусы, но и неожиданные преимущества.

В последние десятилетия ученые все чаще говорят о росте индивидуализма в современном обществе. Под этим понятием понимается мировоззрение, при котором личные достижения, интересы и цели ставятся выше интересов семьи, коллектива или сообщества.

По мнению исследователей, распространению индивидуалистических взглядов способствуют глобализация, развитие цифровых технологий и социальных сетей.

Однако до сих пор оставалось неясным, как такая жизненная позиция влияет на романтические отношения. Результаты предыдущих исследований были противоречивыми: одни ученые находили связь между индивидуализмом и особенностями любовной привязанности, другие — нет.

Чтобы получить более надежные данные, международная группа психологов под руководством Марты Коваль из Вроцлавского университета в Польше провела одно из крупнейших исследований на эту тему.

В опросе приняли участие более 61 тысячи человек в возрасте от 18 до 90 лет из 81 страны мира. Все респонденты на момент исследования состояли в романтических отношениях — от нескольких недель до более чем десяти лет.

Участники оценивали степень своей эмоциональной близости с партнером, желание сохранять отношения, а также отвечали на вопросы, позволяющие определить уровень индивидуализма.

Анализ показал: люди с более выраженными индивидуалистическими взглядами в среднем демонстрировали более низкий уровень романтической привязанности. Эта закономерность сохранялась независимо от пола, возраста и материального положения участников.

Для проверки результатов ученые провели дополнительное исследование с участием более шести тысяч человек из 50 стран. Полученные данные подтвердили первоначальные выводы.

По мнению авторов работы, чрезмерная сосредоточенность на собственных целях может мешать формированию глубоких эмоциональных связей. Для близких отношений важны открытость, доверие и готовность показывать свою уязвимость, а людям с ярко выраженным индивидуализмом это может даваться сложнее.

Впрочем, исследователи не считают, что такой эффект обязательно вреден. Сильная эмоциональная вовлеченность в отношения нередко требует большого количества времени и энергии. Когда романтические переживания занимают менее значимое место в жизни человека, у него остается больше ресурсов для работы, учебы, общения с друзьями, семьей и личного развития.

При этом ученые подчеркивают, что исследование выявило лишь статистическую связь между индивидуализмом и уровнем романтической привязанности. Оно не доказывает, что именно индивидуализм становится причиной более сдержанных чувств.

Не исключено, что на оба явления одновременно влияют другие факторы — особенности воспитания, культурная среда, характер человека или его жизненный опыт.

Авторы также отмечают, что результаты основаны на самооценках участников. Это означает, что некоторые респонденты могли сознательно или неосознанно искажать свои ответы под влиянием настроения, текущих конфликтов в отношениях или желания представить себя в более выгодном свете.

Тем не менее исследование стало одним из самых масштабных в своей области и показало, что изменения общественных ценностей могут влиять не только на образ жизни людей, но и на то, как они строят романтические отношения.