Всего за две недели: ученые выяснили, какой овощной сок помогает стабилизировать давление

Дата публикации: 31.05.2026
Изображение к статье: Всего за две недели: ученые выяснили, какой овощной сок помогает стабилизировать давление

Британские исследователи обнаружили, что регулярное употребление свекольного сока может положительно влиять на состояние сердечно-сосудистой системы.

Чтобы сохранить здоровье сердца и сосудов, не нужны дорогостоящие лекарства. Иногда достаточно пересмотреть свой ежедневный рацион. По данным ученых из Университета Эксетера, заметные изменения в работе сосудов и показателях артериального давления наблюдались уже через 14 дней после начала эксперимента.

Благодаря высокому содержанию природных нитратов, этот напиток демонстрирует мощный лечебный эффект. Сок помогает сосудам расслабиться, что является ключевым фактором нормализации показателей тонометра.

Природный допинг для сосудов: как работает овощная терапия

Как отмечает издание abcZdrowie.pl, положительные сдвиги в организме становятся заметными уже через 14 дней регулярного употребления продукта. В ходе научного эксперимента специалисты тщательно отслеживали реакцию организма представителей различных возрастных групп на изменение рациона.

Добровольцы употребляли натуральный свекольный сок дважды в сутки в течение двух недель, а во время контрольного этапа пили имитацию (напиток, полностью лишенный нитратов). Наиболее поразительные результаты врачи зафиксировали у пациентов пожилого возраста.

По словам профессора Анни Ванхатало, с годами человеческое тело теряет способность самостоятельно синтезировать достаточное количество оксида азота. Это приводит к потере эластичности артерий и, как следствие, провоцирует опасные скачки давления, угрожающие инфарктами или инсультами. Свежая свекла успешно решает эту проблему, возвращая сосудам необходимый тонус.

Неожиданно, но факт: сердечный напиток меняет флору во рту

Британское исследование выявило еще один уникальный механизм действия: лечебный напиток кардинально переформатирует бактериальную среду ротовой полости.

Употребление сока существенно подавляет жизнедеятельность бактерий типа Prevotella, которые часто становятся триггерами опасных воспалительных процессов в организме. В то же время количество полезных микроорганизмов стремительно выросло. Соавтор проекта, профессор Энди Джонс, подчеркнул: насыщенная нитратами диета защищает сердце комплексно. Она не только расширяет сосуды механически, но и оздоравливает микробиом, что автоматически блокирует системные воспаления и нормализует давление у людей пожилого возраста. Интересно, что у молодых участников микрофлора тоже изменилась, однако на их показатели давления это практически не повлияло.

Можно ли заменить свекольный сок

Специфический, землистый вкус сырой свеклы нравится далеко не всем, однако это не повод отказываться от действенной профилактики.

Профессор Ванхатало успокаивает: поддержать сердечно-сосудистую систему можно и другими растительными источниками, которые содержат аналогичный объем необходимых нитратов. Если вы не любите свеклу, смело добавляйте к своему ежедневному столу:

  • хрустящий сельдерей или ароматный фенхель;

  • свежие листья шпината и пряную рукколу;

  • кудрявую капусту кале.

Главное условие — обеспечить регулярное употребление этих овощей и зелени, чтобы поддерживать стабильную выработку защитных соединений в организме.

Обычные овощи с грядки оказались мощным и безопасным оружием против возрастной гипертонии. Всего 14 дней правильного питания помогают очистить микробиом от вредных бактерий, укротить внутренние воспалительные процессы и снизить артериальное давление, что очень важно для сосудов.

Эксперты напоминают: забота о сердце не всегда требует дорогих препаратов или сложных процедур. Иногда эффективные решения находятся среди самых доступных продуктов. Свекла, шпинат, руккола и другие овощи могут стать естественной поддержкой для сосудов и помочь сохранить здоровье на долгие годы.

Автор - Светлана Тихомирова
