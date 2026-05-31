Кто чаще изменяет: астрологи составили рейтинг самых непостоянных знаков

Люблю!
Дата публикации: 31.05.2026
BB.LV
Астрологи уверены: склонность к изменам зависит не только от характера человека, но и от его отношения к свободе, новизне и эмоциональным переживаниям. Некоторые знаки Зодиака особенно тяжело переносят рутину и однообразие, поэтому чаще оказываются в центре любовных драм и непростых романтических историй.

Близнецы

Близнецы быстро увлекаются новыми людьми и впечатлениями. Для них крайне важны эмоциональная новизна, интересное общение и ощущение постоянного движения вперед.

Если отношения становятся слишком предсказуемыми и сводятся исключительно к бытовым вопросам, представители этого знака начинают испытывать скуку. В поисках ярких эмоций они могут обратить внимание на кого-то другого, порой даже не замечая, насколько далеко зашел их интерес.

Стрелец

Стрельцы ценят свободу больше многих других знаков. Им важно сохранять ощущение независимости и возможность открывать для себя что-то новое.

Любые ограничения и чрезмерный контроль воспринимаются ими болезненно. Именно стремление к новым впечатлениям и приключениям иногда становится причиной поступков, о которых позже приходится сожалеть.

Весы

На первый взгляд Весы редко производят впечатление людей, склонных к изменам. Однако именно они нередко оказываются участниками сложных эмоциональных ситуаций.

Представителям этого знака важно чувствовать внимание, симпатию и интерес со стороны окружающих. Кроме того, они не любят принимать жесткие решения и избегают конфликтов, из-за чего могут долго балансировать между двумя симпатиями, не желая окончательно определиться.

Рыбы

Рыбы чаще всего оказываются втянутыми в романтические истории из-за своей эмоциональности. Они глубоко переживают чувства и легко привязываются к людям.

Если в отношениях возникает эмоциональная дистанция, представители этого знака могут начать искать понимание и душевную близость на стороне. При этом сами Рыбы нередко долго убеждают себя, что речь идет лишь о дружбе или невинной симпатии.

Астрологи напоминают: знак Зодиака не определяет поведение человека и не делает его автоматически верным или неверным партнером. Гораздо большее значение имеют личные ценности, эмоциональная зрелость и готовность работать над отношениями. Тем не менее Близнецы, Стрельцы, Весы и Рыбы считаются знаками, которым сложнее мириться с рутиной, поэтому именно они чаще других сталкиваются с соблазном выйти за рамки привычных отношений.

Автор - Светлана Тихомирова
