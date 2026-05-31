Состояние кожи, волос и ногтей во многом зависит от того, достаточно ли белка получает организм. По словам специалистов, дефицит этого важнейшего нутриента может отражаться не только на здоровье внутренних органов, но и на внешности, провоцируя сухость кожи, выпадение волос и преждевременное старение.

Почему белок так важен

Белок является основным строительным материалом для клеток и тканей организма. Именно из него синтезируются коллаген, эластин и кератин — вещества, от которых напрямую зависят упругость кожи, прочность ногтей и здоровье волос.

Как отмечает врач-дерматовенеролог Светлана Якубовская, нарушение синтеза этих белков неизбежно отражается на внешности. Организм в первую очередь направляет ресурсы на поддержание жизненно важных функций, а состояние кожи, волос и ногтей начинает ухудшаться.

Какие признаки могут указывать на дефицит белка

Специалисты рекомендуют обратить внимание на следующие симптомы:

сухость и бледность кожи;

снижение упругости и тонуса кожи;

раннее появление морщин;

скрытые отеки;

ломкость и повышенное выпадение волос;

сухость и истончение волос;

ломкость и расслаивание ногтей.

При длительном дефиците белка могут страдать процессы восстановления тканей, а также ухудшаться общее самочувствие.

Красота начинается с питания

Для нормального синтеза белков организму необходим постоянный приток аминокислот. Часть из них организм способен вырабатывать самостоятельно, однако незаменимые аминокислоты поступают только с пищей.

Основными источниками полноценного белка считаются мясо, птица, рыба, яйца, молочные и кисломолочные продукты. Именно они содержат аминокислоты, необходимые для образования коллагена, кератина и эластина.

Специалисты также напоминают, что популярные добавки с коллагеном не всегда дают ожидаемый эффект. Гораздо важнее обеспечить организм достаточным количеством качественного белка, из которого он сможет самостоятельно синтезировать необходимые вещества.

Эксперты подчеркивают, что дефицит белка редко проявляется сразу. Негативные изменения могут накапливаться постепенно и долгое время оставаться незаметными. Поэтому для сохранения здоровья, молодости кожи, блеска волос и прочности ногтей важно ежедневно получать достаточное количество полноценного белка и поддерживать сбалансированный рацион. Именно регулярность питания, а не краткосрочные диеты или добавки, помогает предотвратить белковую недостаточность и ее последствия.