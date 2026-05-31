В Международный день защиты детей в Риге состоятся различные концерты, мероприятия, творческие занятия и детский фестиваль, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Программа праздничных мероприятий, посвященных Дню защиты детей, в Верманском саду начнется в 10:30. В программе различные развлечения, концерт живой музыки "Ukulele", в котором примут участие певица Анния Путниня и персонаж Диезиньш, а также танцы с ростовыми куклами.

С 11:00 до 16:00 в парке дворца культуры "Зиемельблазма" пройдет 118-й детский праздник под названием "Будь в безопасности!". В парке будут работать 20 творческих и познавательных стендов. У стенда под названием "Живи зелено" у детей будет возможность из переработанных ПЭТ-бутылок создать свое уникальное произведение искусства. Маленькие посетители также смогут принять участие в мастер-классе по рисованию вместе с преподавателями Художественной школы Мары Муйжниеце, послушать сказки в "Сказочном домике", продемонстрировать свои знания о родном крае или навыки безопасности дорожного движения.

На мероприятии будут чествовать приемные семьи, а также центры внесемейного ухода, которые оказывают поддержку приемным родителям.

Особое внимание в этом году будет уделено различным вопросам безопасности: совместно с Дирекцией безопасности дорожного движения можно будет научиться безопасному вождению велосипеда, вместе с Красным Крестом освоить оказание первой помощи, а Государственная пожарно-спасательная служба продемонстрирует свои технические средства.

В сценической программе выступят воспитанники дошкольного образовательного учреждения "Блазминя", детский вокальный ансамбль "Нариня", вокальный ансамбль "Карамелес", детский и юношеский танцевальный коллектив "Битите". В 16:00 запланированы выступления призеров регионального конкурса детского и юношеского вокала "На пути к большой сцене".

Во дворе культурного центра "Ильгюциемс" состоится мероприятие "Словно из волшебной сказки, пришло лето!".

Семьи со школьниками, а также другие желающие, кто хочет поближе познакомиться с окрестностями Ильгюциемса, смогут принять участие в игре по ориентированию "Прогулочное ориентирование в Ильгюциемсе".

В рамках праздника состоится концерт, на котором выступят детский и юношеский вокальный ансамбль Пардаугавского культурного объединения "Ты и я" и поп-группа "Илдзени", а вести мероприятие будет фокусник Данте Пецолли, который продемонстрирует магические трюки.

Во время мероприятия можно будет поиграть в настольные игры, принять участие в творческих мастерских и различных эстафетах.

В течение всего дня с 11:00 до 18:00 на Домской площади с концертами, познавательными мастер-классами, аттракционами, играми и экспериментами будет проходить "Фестиваль дня детей 2026". На нем, как и в другие годы, дети вместе с родителями смогут освоить различные полезные в жизни практические навыки, понаблюдать за экспериментами и демонстрациями "Laboratorium", принять участие в турнире по настольным играм. Параллельно в течение всего дня запланирована концертная программа.

В культурном центре "Малая гильдия" в 12:00 состоится концерт "Истории Солнца и Луны" с участием детского и юношеского вокального ансамбля "Колибри"