До открытия Балтийского студенческого праздника песни и танца Gaudeamus остаётся меньше месяца, однако организаторам всё ещё не хватает 450 тысяч евро. Министерство образования предлагает покрыть недостающую сумму за счёт экономии, образовавшейся в программе бесплатного питания младших школьников.

Организация одного из крупнейших студенческих культурных событий Балтии в этом году столкнулась с нехваткой финансирования. Несмотря на то что в январе правительство уже выделило на проведение праздника Gaudeamus 430 тысяч евро, общая стоимость мероприятия оказалась почти вдвое выше. По расчётам Министерства образования и науки, проведение праздника потребует около 880 тысяч евро.

Для покрытия недостающих 450 тысяч евро министерство предлагает перераспределить средства внутри бюджета. Источником финансирования может стать экономия, образовавшаяся в программе бесплатных обедов для учащихся 1–4-х классов. В министерстве объясняют это сокращением числа школьников, из-за чего часть предусмотренных средств осталась невостребованной.

Наибольшие расходы связаны с организацией самого мероприятия и проведением заключительного концерта на площади Свободы.

На организационные нужды предусмотрено более 273 тысяч евро, ещё около 221 тысячи евро потребуется для проведения финального гала-концерта. Значительные суммы также запланированы на размещение участников, аренду помещений и оплату работы специалистов.

Праздник Gaudeamus пройдёт в Риге с 19 по 21 июня. Основные мероприятия будут организованы на площадках Латвийского университета, в Старой Риге и на площади Свободы. В программу войдут концерты, праздничное шествие и заключительный концерт под названием «До бесконечности».

Стоит отметить, что речь не идёт о сокращении существующей программы школьного питания. Министерство предлагает использовать только ту часть средств, которая осталась неиспользованной из-за уменьшения числа учеников.

Ожидается, что в Ригу приедут около 5000 студентов из Латвии, Литвы и Эстонии. В празднике примут участие 66 хоров, 44 танцевальных коллектива и девять духовых оркестров.

Gaudeamus считается одним из крупнейших совместных культурных проектов стран Балтии. Его история началась ещё в 1956 году в Тарту, а сам праздник поочерёдно принимает одна из трёх балтийских стран.

Теперь окончательное решение о дополнительном финансировании предстоит принять правительству.