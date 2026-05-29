Колумбийская певица Шакира вновь оказалась в центре внимания поклонников футбола и музыки. Ее новый клип на песню Dai Dai, записанную вместе с нигерийским исполнителем Burna Boy, стремительно поднялся на вершину мирового чарта YouTube.

Композиция стала официальным музыкальным треком чемпионата мира по футболу FIFA 2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Видео показало впечатляющие результаты уже в первые часы после релиза: за сутки ролик собрал более восьми миллионов просмотров, а спустя 36 часов аудитория превысила отметку в 13 миллионов. Благодаря этому клип занял первое место среди самых популярных видео на платформе YouTube.

Режиссером ролика стала Ханна Люкс Дэвис. В кадре появляются звезды мирового футбола — Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд, которые открывают видео и задают его спортивное настроение.

Для Шакиры сотрудничество с FIFA стало не первым. В 2010 году ее песня Waka Waka (This Time for Africa) превратилась в один из самых узнаваемых футбольных гимнов в мире и до сих пор остается одной из самых популярных композиций, связанных с чемпионатами мира.

Новый трек Dai Dai уже называют одним из главных музыкальных событий нынешнего футбольного сезона, а его стремительный успех показывает, что Шакира по-прежнему умеет создавать песни, которые становятся частью больших спортивных историй.