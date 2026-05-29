Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Шакира покоряет футбольный мир: клип на гимн ЧМ-2026 стал лидером YouTube 0 109

Культура &
Дата публикации: 29.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Шакира выпустила клип на гимн ЧМ-2026

Колумбийская певица Шакира вновь оказалась в центре внимания поклонников футбола и музыки. Ее новый клип на песню Dai Dai, записанную вместе с нигерийским исполнителем Burna Boy, стремительно поднялся на вершину мирового чарта YouTube.

Композиция стала официальным музыкальным треком чемпионата мира по футболу FIFA 2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Видео показало впечатляющие результаты уже в первые часы после релиза: за сутки ролик собрал более восьми миллионов просмотров, а спустя 36 часов аудитория превысила отметку в 13 миллионов. Благодаря этому клип занял первое место среди самых популярных видео на платформе YouTube.

Режиссером ролика стала Ханна Люкс Дэвис. В кадре появляются звезды мирового футбола — Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд, которые открывают видео и задают его спортивное настроение.

Для Шакиры сотрудничество с FIFA стало не первым. В 2010 году ее песня Waka Waka (This Time for Africa) превратилась в один из самых узнаваемых футбольных гимнов в мире и до сих пор остается одной из самых популярных композиций, связанных с чемпионатами мира.

Новый трек Dai Dai уже называют одним из главных музыкальных событий нынешнего футбольного сезона, а его стремительный успех показывает, что Шакира по-прежнему умеет создавать песни, которые становятся частью больших спортивных историй.

×
Читайте нас также:
#футбол #чемпионат мира #культура #музыка #youtube #Шакира #фифа
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Режиссер Андрей Звягинцев.
Изображение к статье: Рассел Кроу в фильме "Гладиатор" (2000)
Изображение к статье: Выставка Many Shades of Grès
Изображение к статье: Янис Стибелис

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Еглавская городская больница
Наша Латвия
Изображение к статье: Моют клубнику.
Люблю!
Изображение к статье: В Харькове раскрыли мошеннический колл-центр, обманувший жителей Латвии на сотни тысяч евро
ЧП и криминал
Изображение к статье: Карта Балтийского региона и военный беспилотник в небе
Политика
Изображение к статье: Оксана Акиньшина и Данила Козловский.
Люблю!
Изображение к статье: Танк на военной базе в Адажи.
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Еглавская городская больница
Наша Латвия
Изображение к статье: Моют клубнику.
Люблю!
Изображение к статье: В Харькове раскрыли мошеннический колл-центр, обманувший жителей Латвии на сотни тысяч евро
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео