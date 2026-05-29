Сегодня вечером в 18:00 праздник города в Елгаве начнется с шествия, сообщила городская администрация агентству LETA.

В этом году Елгава отмечает свой 761-й день рождения. Девиз празднования: «Елгава объединяет — голоса, шаги, люди».

На этот раз праздничное шествие планируется пройти по новому маршруту - улица Лиела, улица Паста, улица Кришьяна Барона, улица Узварас и улица Лиела - и закончиться на площади Герцога Екаба. Там после шествия состоится совместное танцевально-певческое мероприятие.

Позже выступят Антра Стафецка, Ингарс Вилюмс, группа «Dzelzs vilks» и диджей Артис Вольфс.

Праздничные мероприятия продолжатся в субботу праздничной ярмаркой, тестированием новых автомобилей, концертом современного танца «Savīšanās. Latviski» профессиональной танцевальной школы «Benefice» и другими мероприятиями. Ряд мероприятий также пройдет в воскресенье.