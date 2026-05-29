Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Праздник города в Елгаве начнётся с шествия 0 75

Культура &
Дата публикации: 29.05.2026
LETA
Изображение к статье: Праздник города в Елгаве в 2025 году

Праздник города в Елгаве в 2025 году. Фото: jelgava.lv

Сегодня вечером в 18:00 праздник города в Елгаве начнется с шествия, сообщила городская администрация агентству LETA.

В этом году Елгава отмечает свой 761-й день рождения. Девиз празднования: «Елгава объединяет — голоса, шаги, люди».

На этот раз праздничное шествие планируется пройти по новому маршруту - улица Лиела, улица Паста, улица Кришьяна Барона, улица Узварас и улица Лиела - и закончиться на площади Герцога Екаба. Там после шествия состоится совместное танцевально-певческое мероприятие.

Позже выступят Антра Стафецка, Ингарс Вилюмс, группа «Dzelzs vilks» и диджей Артис Вольфс.

Праздничные мероприятия продолжатся в субботу праздничной ярмаркой, тестированием новых автомобилей, концертом современного танца «Savīšanās. Latviski» профессиональной танцевальной школы «Benefice» и другими мероприятиями. Ряд мероприятий также пройдет в воскресенье.

×
Читайте нас также:
#Елгава #артисты #культура #город #автомобили #шествие #ярмарка #мероприятия #танец
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Люди в музее
Изображение к статье: Работа Майи Табаки
Изображение к статье: Актриса Грейси Кокрейн
Изображение к статье: Режиссер Андрей Звягинцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Пособие
Наша Латвия
Изображение к статье: Rail Baltica
Политика
Изображение к статье: Давление - один из главных показателей состояния здоровья.
Наша Латвия
Изображение к статье: Куда уходят дети?
В мире
Изображение к статье: Ученые создали новые «часы старения»: они могут предсказывать биологический возраст и риск смерти
Техно
Изображение к статье: Операция ПВО на закате
Наша Латвия
Изображение к статье: Пособие
Наша Латвия
Изображение к статье: Rail Baltica
Политика
Изображение к статье: Давление - один из главных показателей состояния здоровья.
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео