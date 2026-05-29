Музей природы приглашает на выставку «Розовый сад 2026»

Культура &
Дата публикации: 29.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Выставка «Розовый сад 2026»

Выставка «Розовый сад 2026». Фото: dabasmuzejs.gov.lv

До 30 мая в Латвийском национальном музее природы проходит традиционная весенняя выставка «Розовый сад 2026». Посетители могут увидеть более 100 сортов роз, которые порадуют разнообразием оттенков, форм и ароматов.

Свою коллекцию представляет семья садоводов из питомника «Latroze». На выставке представлены флорибунды, чайно-гибридные, кустовые, садовые, плетистые, парковые и штамбовые розы. Особое место в экспозиции занимают сорта японской и французской селекции, известные изящной формой цветков, утонченным внешним видом и необычными цветовыми оттенками. Не потеряли популярности и классические флорибунды, которые ценятся за обильное цветение, неприхотливость и хорошую приспособленность к климату Латвии.

Во время выставки посетители смогут приобрести саженцы различных сортов роз, а также получить консультации специалистов по вопросам посадки, выращивания и ухода за растениями. Благодаря огромному разнообразию современных сортов организаторы помогут подобрать розы с учетом индивидуальных предпочтений и условий выращивания.

Ежегодная выставка роз в центре Риги уже давно стала не только местом знакомства с новинками селекции, но и возможностью приятно провести время, вдохновиться красотой цветов и сделать эффектные фотографии среди цветущих экспозиций.

#Рига #культура #садоводство
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
