Прошедшая в Латвии Ночь музеев вновь доказала, что ради искусства латвийцы готовы не спать до рассвета. И хотя государственные музеи в этом году заметили небольшой спад активности, общие цифры посещаемости бьют рекорды за счет других культурных пространств.

Главным фаворитом у публики за пределами столицы стал Музей Ротко в Даугавпилсе, а в Риге лидерство сохранил Военный музей. Рассказываем, где в эту ночь было не протолкнуться.

По данным Министерства культуры, непосредственно государственные аккредитованные музеи в этом году приняли более 148 700 человек. Это меньше, чем в прошлые годы (например, в 2024 году было около 181 тысячи, а в 2023-м — более 203 тысяч). Однако организаторы подчеркивают: реальный масштаб акции как минимум в два раза больше. Официальная статистика учитывает только классические музеи, в то время как сотни тысяч людей провели эту ночь в усадьбах, библиотеках, выставочных залах и даже в зданиях министерств и госучреждений, которые также открыли свои двери бесплатно. Всего в акции приняли участие более 260 культурных пространств по всей стране.

Темой этой Ночи музеев стали «Приключения предмета», и больше всего гостей традиционно собрали мероприятия в Риге и ее окрестностях — столичные экспозиции посетил 56 131 человек. Из рижских локаций самым востребованным оказался Латвийский военный музей, который принял 7 021 гостя.

В регионах Латвии культурная жизнь также активно кипела: здесь работало 172 площадки. Настоящим триумфатором ночи стал даугавпилсский Музей Ротко — он установил абсолютный рекорд года, собрав 10 850 посетителей. В регионах в общем зачете лидерство распределилось так: в Курземе насчитали почти 37,5 тысяч визитов, в Видземе — около 19 тысяч (где главным магнитом стал Валмиерский музей с 6 230 гостями), в Земгале — чуть более 18 тысяч, а в Латгале — почти 18 тысяч человек.

Нынешняя Ночь музеев показала, что формат акции меняется. Жители Латвии все чаще выбирают для ночных прогулок не только привычные музейные залы, но и альтернативные пространства, превращая международную инициативу в масштабный праздник общения и культуры. К слову, Латвия отмечает этот день с 1978 года, а сама традиция зародилась во Франции и со временем превратилась в отличный повод открыть для себя места, куда в обычные дни многие просто не успевают дойти.