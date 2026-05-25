Постоянное чувство голода по вечерам и ночам у людей старше 50 лет может быть связано не только с привычками питания, но и с серьезными изменениями в организме. Об этом рассказала гастроэнтеролог Мария Жуковская.

«Похудеть бы, но все время хочется есть» — эту жалобу медики часто слышат от людей старше 50 лет. Почему днем вроде и не тянет на жирное и сладкое, а по ночам аппетит разыгрывается просто зверский, рассказала врач.

С возрастом снижается расход энергии и для ее восполнения требуется меньше пищи. Но встречается и противоположная ситуация, когда у людей старше 50 лет отмечается повышенный аппетит. Насторожить должно чувство голода, возникающее в вечернее или ночное время, предупреждает врач-гастроэнтеролог Мария Жуковская. Но что это значит? Есть минимум пять причин.

Какие гормоны виноваты

«Повышение аппетита в позднее время суток может быть связано с гормональным дисбалансом. У людей зрелого возраста снижается уровень мелатонина. Это естественный процесс, однако он негативно влияет на качество сна, — объясняет врач. — Бессонница по ночам нередко вызывает желание перекусить».

С возрастом замедляются обменные процессы, что может вызвать недостаток таких гормонов, как серотонин и лептин.

«Дефицит первого провоцирует подавленное настроение и желание улучшить его с помощью еды. При низком уровне лептина чувство голода возникает даже после недавнего приема пищи», — говорит Мария Жуковская.

Признак диабета второго типа

Синдром ночной еды — частый признак сахарного диабета второго типа, который нередко диагностируется у людей старше 50 лет.

«Ощущение голода при высокой глюкозе крови связано с недостатком инсулина или инсулинорезистентностью, когда клетки голодают, несмотря на обилие глюкозы в крови. Голод возникает не только днем, но и ночью, учитывая проблемы со сном в зрелом возрасте», — продолжает гастроэнтеролог.

Шалит щитовидка

Заболевания щитовидной железы — еще одна причина вечернего и ночного аппетита.

«Так, при тиреотоксикозе уровень гормонов возрастает, происходит ускорение обмена веществ. В результате человек хочет есть постоянно, не ощущая сытости даже по ночам», — объясняет доктор.

Признак болезни Альцгеймера

Частое чувство голода, в том числе вечером и ночью, может быть одним из признаков болезни Альцгеймера. Повреждение отдельных участков мозга блокирует чувство насыщения, побуждая человека есть вне режима.

Заедаем одиночество

Иногда причина ночных перекусов — повышенная тревожность.

«Еда становится единственным доступным источником эндорфинов. Именно в этом люди находят избавление от одиночества», — говорит Мария Жуковская.

Что делать

Минимизировать чувство голода по ночам помогает соблюдение режима питания днем. Необходимо есть дробно, небольшими порциями пять раз в день.

«Замечая за собой или пожилыми родственниками желание поесть поздно вечером или ночью, важно выявить причину и скорректировать состояние вместе с врачом», — рекомендует доктор.

Медики советуют не игнорировать постоянный ночной голод после 50 лет, особенно если он сопровождается бессонницей, набором веса или ухудшением самочувствия. Специалисты рекомендуют соблюдать режим питания и при необходимости обратиться к врачу, чтобы вовремя выявить возможные проблемы со здоровьем.