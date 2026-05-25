Лед снимает боль — но может помешать выздоровлению.

При ушибах, растяжениях и спортивных травмах многие автоматически прикладывают лед. Этот метод давно считается классикой первой помощи и входит в известный медицинский протокол RICE:

rest — покой;

ice — лед;

compression — компрессия;

elevation — поднятие поврежденной конечности выше уровня сердца.

Холод действительно помогает быстро уменьшить отек и облегчить боль. Однако новое исследование канадских ученых показало: за кратковременным облегчением может скрываться более длительное восстановление.

Исследователи из Университет Макгилла пришли к выводу, что криотерапия способна почти вдвое увеличить продолжительность боли и замедлить заживление тканей.

Что показал эксперимент

В исследовании, опубликованном в журнале Anesthesiology, ученые использовали две группы лабораторных мышей. Животным вводили раздражающее вещество в заднюю лапу, имитируя мышечную травму.

После этого одну группу лечили холодом — поврежденную лапу регулярно помещали в ледяную воду. Другая группа находилась в воде комнатной температуры.

Результаты удивили самих исследователей.

«Криотерапия увеличила продолжительность болевого поведения мышей примерно в два раза — с 15 дней до более чем 30», — говорится в научной работе.

Кроме того, применение льда заметно замедлило восстановление тканей после травмы.

Почему холод может навредить

По словам ученых, проблема связана с работой нейтрофилов — иммунных клеток, которые помогают организму подавлять боль после заживления повреждений.

Исследователи предполагают, что холод нарушает активность этих клеток и мешает естественным процессам восстановления.

Когда мышам дополнительно вводили нейтрофилы, развитие хронической боли удавалось предотвратить даже после криотерапии.

«Методы, которые быстро уменьшают воспаление и боль, могут одновременно мешать биологическим процессам, необходимым для полноценного выздоровления», — отметил научный сотрудник Центра исследований боли имени Алана Эдвардса Лукас Лима.

Не только лед

Авторы исследования напомнили, что похожие результаты ранее показывали и некоторые противовоспалительные препараты.

Нестероидные средства, включая аспирин и ибупрофен, способны временно облегчать состояние, но при этом потенциально продлевать болевые ощущения в будущем.

Пока выводы касаются только мышей

Исследователи подчеркивают: на данный момент эффект доказан только в экспериментах на животных. Сейчас ученые проверяют, проявится ли аналогичная реакция у людей — например, после удаления зубов мудрости или спортивных травм.

Также специалисты изучили альтернативные методы — тепло, ментол и контрастную терапию. По предварительным данным, они не показали заметного влияния на продолжительность боли.

Новое исследование поставило под сомнение один из самых популярных способов первой помощи при травмах. Хотя лед действительно помогает быстро уменьшить боль и отек, ученые все чаще задаются вопросом: не мешает ли такое облегчение естественному восстановлению организма. Однако окончательные выводы делать пока рано — исследования на людях еще продолжаются.