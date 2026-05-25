Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Лед под запретом? Ученые сделали неожиданное открытие о лечении ушибов 0 234

Люблю!
Дата публикации: 25.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Травма, лед.

Лед снимает боль — но может помешать выздоровлению.

При ушибах, растяжениях и спортивных травмах многие автоматически прикладывают лед. Этот метод давно считается классикой первой помощи и входит в известный медицинский протокол RICE:

rest — покой;

ice — лед;

compression — компрессия;

elevation — поднятие поврежденной конечности выше уровня сердца.

Холод действительно помогает быстро уменьшить отек и облегчить боль. Однако новое исследование канадских ученых показало: за кратковременным облегчением может скрываться более длительное восстановление.

Исследователи из Университет Макгилла пришли к выводу, что криотерапия способна почти вдвое увеличить продолжительность боли и замедлить заживление тканей.

Что показал эксперимент

В исследовании, опубликованном в журнале Anesthesiology, ученые использовали две группы лабораторных мышей. Животным вводили раздражающее вещество в заднюю лапу, имитируя мышечную травму.

После этого одну группу лечили холодом — поврежденную лапу регулярно помещали в ледяную воду. Другая группа находилась в воде комнатной температуры.

Результаты удивили самих исследователей.

«Криотерапия увеличила продолжительность болевого поведения мышей примерно в два раза — с 15 дней до более чем 30», — говорится в научной работе.

Кроме того, применение льда заметно замедлило восстановление тканей после травмы.

Почему холод может навредить

По словам ученых, проблема связана с работой нейтрофилов — иммунных клеток, которые помогают организму подавлять боль после заживления повреждений.

Исследователи предполагают, что холод нарушает активность этих клеток и мешает естественным процессам восстановления.

Когда мышам дополнительно вводили нейтрофилы, развитие хронической боли удавалось предотвратить даже после криотерапии.

«Методы, которые быстро уменьшают воспаление и боль, могут одновременно мешать биологическим процессам, необходимым для полноценного выздоровления», — отметил научный сотрудник Центра исследований боли имени Алана Эдвардса Лукас Лима.

Не только лед

Авторы исследования напомнили, что похожие результаты ранее показывали и некоторые противовоспалительные препараты.

Нестероидные средства, включая аспирин и ибупрофен, способны временно облегчать состояние, но при этом потенциально продлевать болевые ощущения в будущем.

Пока выводы касаются только мышей

Исследователи подчеркивают: на данный момент эффект доказан только в экспериментах на животных. Сейчас ученые проверяют, проявится ли аналогичная реакция у людей — например, после удаления зубов мудрости или спортивных травм.

Также специалисты изучили альтернативные методы — тепло, ментол и контрастную терапию. По предварительным данным, они не показали заметного влияния на продолжительность боли.

Новое исследование поставило под сомнение один из самых популярных способов первой помощи при травмах. Хотя лед действительно помогает быстро уменьшить боль и отек, ученые все чаще задаются вопросом: не мешает ли такое облегчение естественному восстановлению организма. Однако окончательные выводы делать пока рано — исследования на людях еще продолжаются.

×
Читайте нас также:
#медицина #травмы #холод #лечение
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Принц Уильям трогательно высказался о Кейт: «Без неё мы бы не справились»
Изображение к статье: Ангел-хранитель.
Изображение к статье: Женщина пьет лекарства.
Изображение к статье: Мода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Здание ООН в Нью-Йорке
В мире
Изображение к статье: Андрис Кулбергс и Эдгар Ринкевич
Политика
Изображение к статье: Мужчина считает с помощью калькулятора
Наша Латвия
Изображение к статье: Рельсы
Бизнес
Изображение к статье: Урсула фон дер Лейен
В мире
Изображение к статье: Сбитый машиной велосипед
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Здание ООН в Нью-Йорке
В мире
Изображение к статье: Андрис Кулбергс и Эдгар Ринкевич
Политика
Изображение к статье: Мужчина считает с помощью калькулятора
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео