В Латвии могут срочно утвердить новое правительство: Ринкевич неожиданно похвалил Кулбергса

Дата публикации: 25.05.2026
Андрис Кулбергс и Эдгар Ринкевич.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что Сейм уже на этой неделе может проголосовать за новое правительство под руководством Андриса Кулбергса. По словам главы государства, переговоры продвигаются быстрее и конструктивнее, чем ожидалось.

После встречи с кандидатом на пост премьер-министра Андрисом Кулбергсом президент Эдгар Ринкевич сообщил, что видит реальные шансы на утверждение нового правительства уже в ближайшие дни.

По словам президента, Кулбергс представил проект правительственной декларации, распределение ответственности между партиями и общие очертания будущей коалиции. Ринкевич отметил, что за короткое время удалось добиться «существенного прогресса».

Президент признал, что ранее относился к перспективам формирования нового Кабинета министров скептически, однако теперь считает результаты переговоров заслуживающими похвалы. Особенно с учетом того, насколько ограниченным было время на достижение договоренностей.

«Я не вижу существенных препятствий», — заявил Ринкевич, говоря о возможности скорого объявления всех кандидатов на министерские посты.

При этом президент подчеркнул, что работа будущего правительства будет проходить в непростых условиях — фактически одновременно с предвыборной кампанией перед выборами в Сейм.

Это означает, что коалиции придется совмещать ежедневное управление государством с растущей политической конкуренцией между самими партнерами по власти.

Ринкевич отдельно отметил, что для него важно как можно быстрее получить дееспособное правительство, способное принимать решения по вопросам безопасности, бюджета, экономики и организации выборов.

Президент также дал понять, что особое внимание уделялось вопросам допуска к государственной тайне и способности будущих министров работать с закрытой информацией.

Сейчас коалицию формируют четыре политические силы: «Объединенный список», Национальное объединение, Союз зеленых и крестьян и «Новое Единство».

Уже известно предварительное распределение министерств между партиями. «Объединенный список» должен получить Минфин и Минюст, Национальное объединение — МВД и Министерство образования, Союз зеленых и крестьян сохранит экономический блок, а «Новому Единству» останутся оборона, иностранные дела и здравоохранение.

Особое внимание сейчас приковано к Министерству обороны. Кулбергс пока не подтвердил, может ли этот пост занять нынешний премьер-министр Эвика Силиня, хотя подобный вариант активно обсуждается в политических кругах.

Ожидается, что уже во вторник будут названы конкретные кандидаты на министерские должности.

Фактически Латвия сейчас пытается максимально быстро сформировать переходное правительство, которое должно сохранить управляемость страны до парламентских выборов и избежать нового затяжного политического кризиса.

Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
