Ученые обнаружили доказательства мощной солнечной бури, произошедшей более 800 лет назад. Следы космического события сохранились не только в годичных кольцах деревьев, но и в средневековых записях о необычном красном сиянии над Японией.

Исследователи из Японии смогли восстановить картину древней солнечной бури начала XIII века, объединив данные из древесных колец и исторических хроник. Речь идет о мощном солнечном протонном событии — выбросе высокоэнергетических частиц с Солнца, способных влиять на атмосферу Земли и современную электронику.

Ключом к открытию стал дневник японского поэта и придворного Фудзивара-но Тэйка, жившего в XII–XIII веках. В феврале 1204 года он описал необычное явление — «красные огни в северном небе над Киото». Для жителей Японии того времени это выглядело загадочно: Киото находится слишком далеко от полярных широт, где обычно наблюдается северное сияние.

Сегодня ученые считают, что поэт стал свидетелем крайне мощного полярного сияния, вызванного сильной солнечной активностью.

Дополнительные подтверждения нашли и в китайских астрономических записях того периода, где также упоминается необычное красное свечение в небе.

Однако главным доказательством стали деревья.

Команда исследователей под руководством Хироко Мияхары из Японского института науки и технологий Окинавы обнаружила в древних древесных кольцах повышенное содержание углерода-14 — изотопа, который образуется, когда высокоэнергетические частицы сталкиваются с атмосферой Земли.

Следы были найдены в остатках деревьев асунаро возрастом около 825 лет. Анализ показал, что между зимой 1200 года и весной 1201 года Земля пережила так называемое «субэкстремальное» солнечное протонное событие.

Такие события слабее самых разрушительных солнечных бурь, но всё равно способны представлять серьёзную угрозу — особенно для спутников, космических аппаратов и астронавтов.

По словам Мияхары, раньше исследования были сосредоточены в основном на редких сверхмощных солнечных бурях, а теперь ученые получили инструмент для изучения менее экстремальных, но более частых событий.

Открытие позволило сделать ещё один неожиданный вывод: в начале XIII века солнечные циклы были значительно короче современных. Если сегодня активность Солнца обычно меняется примерно каждые 11 лет, то тогда цикл длился всего семь-восемь лет. Это указывает на необычайно активное Солнце в тот период.

Особенно удивило исследователей то, что сильное северное сияние произошло почти во время минимума солнечного цикла — вопреки современным представлениям о космической погоде.

«Это неожиданно, и нам очень интересно подробнее изучить, какие солнечные условия могли вызвать такое явление», — отметила Мияхара.

До сих пор считалось, что пик солнечной активности за последние тысячи лет пришёлся примерно на период после 1940 года. Однако новое исследование предполагает, что в средневековье Солнце могло быть ещё более активным.

Работа японских ученых показывает, что историю Солнца можно изучать не только с помощью телескопов и спутников, но и через старые деревья, ледяные керны и даже дневники людей, живших сотни лет назад.